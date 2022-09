El 30 de septiembre de este 2022 puede marcar un antes y un después en la Selección Española Femenina. Tras el comunicado emitido por 15 de las habituales futbolistas internacionales, finalmente se ha tomado la decisión de no incluirlas en la próxima convocatoria oficial para enfrentarse en dos partidos amistosos a Suecia y Estados Unidos. Tampoco Jenni Hermoso e Irene Paredes han sido citadas. Una vez anunciada a las próximas protagonistas, ha llegado el momento en que Jorge Vilda comparecía ante los medios de comunicación.

En un primer momento, el seleccionador español se mostraba apenado y lamentaba la situación actual que se está viviendo. "No le deseo a nadie por lo que tengo que estar pasando estos días. Ha faltado valentía. Se ha tirado la piedra y se ha escondido la mano", declaró Vilda, mientras también invitaba a cualquiera de las jugadoras entrenadas por él a desmentir si no había tenido "un trato exquisito" con ellas y agradecía y respetaba a las que no se habían sumado al comunicado de la discordia.

De la misma manera, mediante sus declaraciones, Jorge Vilda dejó caer que esto se debía a una maniobra calculando los tiempos por parte de las jugadoras. "Ahora ha sido el momento para no jugar estos partidos donde jugamos contra el primero y tercero del mundo. No sé si esperando más presión por la dificultad de estos partidos", señaló críticamente. Además, tampoco decidió contestar pregunta alguna sobre las no convocadas.

Por otra parte, tal y como trasladó en su anterior comparecencia, por la cabeza de Vilda no se había planteado dimitir. También se sumaba en su apoyo a la RFEF: "La Federación va de frente y cuenta lo que está pasando; hizo bien al informar con el comunicado", comentó. Por si fuera poco, su tono crítico fue en aumento, catalogando todo como "un ridículo a nivel mundial" y que "está haciendo mucho daño al futfem".

Sin embargo, a pesar de su postura actual y donde también reconocía que "ninguna jugadora me ha dicho que quiera mi dimisión", Vilda se mostraba abierto a dialogar para poder revertir esta situación que no es del agrado de nadie. ''Si piden perdón, sería un opción para empezar a retomar lo que había en el pasado". Finalmente, invitaba a mantener el "orden y la disciplina", tal y como se había venido llevando a cabo hasta los últimos entrenamientos.