Luis Enrique ha asegurado que están "contentos" de haber evitado a "dos selecciones fuertes" como Francia e Inglaterra en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, pero ha recordado que "los resultados sorpresa aparecen siempre" y que por ello deben estar alerta en un Grupo A en el que se enfrentarán a Escocia, Noruega, Georgia y Chipre.

"Ya sabes cómo son los sorteos, que en apariencia parece que todo influye, pero en el fútbol los resultados sorpresa aparecen siempre. Nuestro trabajo es analizar esas selecciones cuando llegue el momento. Si es por evitar a esas dos selecciones potentes... sí, estamos contentos", señaló tras el sorteo.

Sobre los rivales, el técnico asturiano advirtió del peligro de todos ellos. "Los dos partidos de la anterior fase de clasificación ante Georgia nos costaron mucho. Noruega tiene a la gran estrella mundial, un jugador que es bonito verlo por lo que representa en el mundo del fútbol. Luego tenemos a Escocia, que es una de las selecciones que está mejorando muchísimo los resultados. Y luego Chipre. Es una clasificación interesante que necesita de nuestro rendimiento para conseguir la clasificación", manifestó.

❝Nuestro trabajo pasa por minimizar los resultados sorpresa❞



❝Necesitaremos de un gran rendimiento para conseguir la clasificación❞



Luis Enrique defiende su gestión

El seleccionador nacional también respondió sobre el mensaje que publicó en redes sociales analizando el rendimiento del equipo: "¿Por qué revuelo? No di mi opinión, solo reflejé en una tabla las últimas cuatro competiciones en Europa y las comparé con las selecciones que son nuestros referentes. No entiendo el revuelo, me interesa poco. Puse el tuit y me salí de Twitter, no vi nada después"

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, también coincidió en el alivio de haber evitado a franceses e ingleses. "Todo el mundo pensaba en Francia e Inglaterra, se ha hecho un 'oh' en la sala cuando han caído en el Grupo B y en el Grupo C. Es verdad que todo el mundo quiere evitar también a España. Estoy contento, nos enfrentamos a selecciones a las que respetamos; estamos pensando a dónde vamos a llevar los partidos", apuntó.

"Aunque tratemos de ser humildes, en este grupo, por ranking, hay que reconocer que nuestro objetivo es ser campeones de grupo para estar en la próxima Eurocopa. Respetamos a todos, seguro que va a haber sorpresa en todos los grupos y tendremos que estar muy firmes, haciendo nuestro trabajo lo mejor posible y haciendo valer nuestra calidad por encima de otras selecciones", finalizó.