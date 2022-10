El FC Barcelona sigue con lesionados en la enfermería. Mientras el domingo, Sergi Roberto se luxó el hombro y no jugará contra el Valencia, Araújo, Christensen y Memphis siguen en el dique seco recuperándose de sus dolencias. La lesión del uruguayo requiere de más tiempo de baja, pero las de Christensen y Memphis no son tan graves. Y aquí es donde está el kid de la cuestión.

En la rueda de prensa de Champions League de este martes, Xavi abrió la posibilidad de que el defensa danés pudiera estar el sábado contra el Valencia. Sin embargo, no está tan claro. Dado la proximidad del Mundial de Qatar y que el club blaugrana no quiere que los jugadores vuelvan a jugar si no están al cien por cien, apurar para llegar a Mestalla o a los dos partidos que quedan después de este antes del parón no parece lógico.

Memphis y Christensen, sin prisa

Según ha adelantado el diario MARCA, tanto Memphis como Christensen están de acuerdo en que no forzarán su vuelta al verde si no se han recuperado completamente de sus lesiones. Lesionarse en Mestalla, o después, a menos de diez días del Mundial, complicaría su presencia en el torneo de Qatar que ambos quieren disputar.

El neerlandés se lesionó en el último parón de selecciones, mientras que el danés lo hizo poco después en el partido de ida de la fase de grupos contra el Inter en el Giuseppe Meazza. El delantero lleva un mes recuperándose y el central, entorno a 20 días, pero van sin prisa para no recaer antes del torneo mundialista.