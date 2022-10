La victoria del Barça contra el Athletic del domingo dejó una mala noticia en Can Barça. Sergi Roberto sufrió una luxación en el hombro izquierdo, y a pesar de que el parte médico no especifica tiempo de baja, el tiempo de recuperación de esas lesiones suele ser de entre 5 y 6 semanas. Por lo que el jugador español no llegaría al encuentro de este sábado en Mestalla, contra el Valencia.