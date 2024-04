Yaremchuk deja sin ‘punch’ a la delantera

El Valencia CF está en un momento clave de la temporada. Si la cultura popular dice que en las últimas 10 jornadas es donde te juegas realmente tu lugar en la tabla, el cuadro de Baraja asume con naturalidad que es ahora o nunca. Porque la derrota contra el Betis ha provocado ese nerviosismo del que el cuadro de Mestalla debe escapar. Pensar en positivo y en el semana a semana es necesario para creer que la séptima plaza es posible, pero la realidad es que con el ritmo goleador del pasado más cercano se antoja más complicado. Con el KO de Yaremchuk el equipo ha perdido mucho más de lo que parece. No tanto en calidad, sino en calidad de las ocasiones. Y en especial hay un jugador que lo ha notado mucho: Hugo Duro.

El delantero marcó su gol número 12 contra el Getafe en un partido que el Valencia CF ganó por la mínima y que contó con Yaremchuk como titular. El juego con el ucraniano permitía al equipo de Baraja lanzarse más tras las bajadas del futbolista procedente del Brujas y además mejora considerablemente al ‘9’ valencianista, que desde entonces no ha visto portería. No es casualidad. Con las cifras en la mano, Hugo Duro terminaba el duelo contra el Getafe como el delantero más eficiente de la competición. Un total 12 tantos con 22 remates a portería dejando claro que necesitaba menos de dos golpeos a portería para celebrar un gol. Desde entonces el jugador solo ha disparado tres disparos, un problema que demuestra que sin Yaremchuk el juego es completamente distinto. Y no es culpa de los rivales ante los que se ha enfrentado el cuadro de Baraja, sino los recursos que tiene a su disposición, algo que le ha obligado a jugar con Almeida como tercer centrocampista para ver a Diego López por izquierda y a Fran Pérez por derecha. Y obviamente Almeida no tiene las mismas condiciones que el ucraniano, a pesar de haber marcado dos goles.

La escasa influencia de los extremos está demandando más de esa segunda línea pero por el momento al equipo le está costando generar ocasiones, tanto que el cuadro de Baraja era el equipo más efectivo de España antes del choque contra el Getafe y el sexto mejor de toda Europa y ahora ha bajado a la sexta posición en LaLiga. Baraja, en cualquier caso, no es responsable. Meriton sabía perfectamente cuando comenzó la temporada todas las carencias que tenía un colectivo al que el Pipo ha sacado máximo rendimiento. Lo ha hecho a base de esfuerzo defensivo y de primar sobre todo no encajar goles, un registro en el que sí sigue siendo uno de los más sólidos a pesar de los dos tantos encajados por el Betis de Pellegrini por Ayoze, que tuvo algo de fortuna en ambos.

El gran problema del Valencia

El gran problema del equipo no es la ausencia de oportunidades, porque antes ya le costaba encontrar ritmo y ocasiones claras debido a la falta de talento colectivo. Pero ahora, como también se demostró contra Osasuna sin ir más lejos o contra el Mallorca, el cuadro dirigido por Baraja ha dejado claro que Europa puede complicarse más por el ataque que por la defensa. Y objetivamente visto lo visto, el Valencia CF de hace unas temporadas era completamente lo opuesto. Este año los problemas también vienen, en concreto, por la ausencia de voluntad de Meriton, que intentó ir a por Rafa Mir en invierno pero se echó atrás en el último suspiro y eso le dejó sin mayor músculo goleador a los del Pipo. Porque el delantero, más allá de su mala etapa en el Sánchez Pizjuán, se había convertido en el único deseo en el mercado. Y ese es otro problema añadido. La ausencia de plan B o incluso Plan C más allá de un extremo que, algo que se ha podido comprobar desde su llegada, puede tener talento para el futuro pero necesita un proceso de aprendizaje y el Valencia no podía esperar. A pesar incluso de lo mucho que está trabajando y lo bien que se ha integrado en el grupo.

Y es que de los 10 primeros equipos de la clasificación, el Valencia CF es el cuadro de LaLiga EASports que menos goles ha anotado, un dato que demuestra el fantástico trabajo del Pipo en todos los sentidos a pesar de no tener referentes goleadores más allá de la notable temporada de Hugo Duro.