Ha nacido una estrella. El delantero brasileño de 16 años, Endrick Felipe, se convirtió ayer en el goleador más precoz del Brasileirao y del Palmeiras. Nacido en 2006, en el duelo ante el Athletico anotó en el minuto 70 para sellar la remontada de su equipo y batió todos los récords.

Tan solo ha disputado 4 partidos en la élite del fútbol carioca, pero su valor no para de subir. El portal transfermarkt.es lo tasa actualmente en 15 millones de euros, se habla de que el Paris Saint Germain ha puesto sobre la mesa 20, y recientemente firmó su primer contrato como profesional con una cláusula de 60.

16 años, 3 meses y 4 días. Endrick se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en la historia del Palmeiras. Si anda con ganas de comprarlo(?), su cláusula es de €60 millones...pic.twitter.com/CtZSSAxgcg — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) 26 de octubre de 2022

Se habla de él como un ‘talento inevitable’ y en Brasil ya lo catalogan como el próximo Ronaldo. No obstante, tiene tiempo para seguir creciendo ya que, según la nueva normativa Fifa, no podrá fichar por ningún club europeo hasta que no cumpla 18 años, es decir, en verano de 2024.

Fecha señalada

Si sigue con la actual progresión, se antoja muy difícil que el Palmeiras no saque como mínimo, los 60 millones de su actual cláusula. Endrick está quemando etapas a una velocidad vertiginosa y los gigantes del fútbol europeo ya se están peleando por él.

Más que el dinero del traspaso, la verdadera clave del fichaje estará en convencer al jugador de que el paso que debe dar se lo puede ofrecer el club comprador. Por ello, el Real Madrid ya trabaja en encauzar una operación similar a las que ya realizó con Vinicius Junior, Rodrygo o Reinier.

Y es que su 2022 está siendo perfecto. Fue campeón de la Copinha, de la copa de Brasil sub-17, del Brasileirao sub-20 y puede serlo del Brasileirao, ya que el Palmeiras es actualmente líder destacado de la competición.