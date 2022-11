Carlo Ancelotti es una persona pausada y educada que rara vez habla de más. Eso es un hecho. Ahora bien, el Departamento de Integridad de la RFEF ha denunciado al Comité las palabras del técnico italiano en las que afirmaba que el colegiado se había "inventado" el penalti por mano de Asensio.

Atendiendo a lo ocurrido y con la jurisprudencia vivida por José Luis Gayà, 4 son los partidos que debería vivir Ancelotti desde la grada. En cualquier caso, este martes ha expuesto sus excusas sobre la denuncia.

"Este tema tengo que aclararlo. Lo que está claro es que me han denunciado por lo que he dicho. Tengo que explicar. Penalti inventado en Italia significa que han pitado un penalti que no era. No entra la mala fe ni la acusación a un árbitro", afirmó el entrenador del Real Madrid.

Insiste en que no fue penalti de Asensio

Ancelotti aceptaría con deportividad la sanción: "Nunca he faltado el respeto a un árbitro. Intento respetar a todo el mundo, pero me pueden suspender, me pueden dar cuatro partidos. He estado en 1.200, si falto cuatro no pasa nada. Dicho esto, el problema sigue vivo. Para mí no era penalti, no por mi opinión personal, sino por lo que nos han explicado a principio de temporada. Cuando no es claro o es dudoso, no se pita. Si han cambiado la regla, que lo digan. Nadie es infalible".

"He estado en 1.200 partidos, si falto cuatro no pasa nada"

El italiano no ve persecución contra el Real Madrid, pero pide claridad al aplicar las normas: "Errores pueden haber con el Madrid y contra cualquiera. Lo importante es la claridad. Para nosotros no era penalti y tienen que aclararlo. Es un tema del fútbol, todavía no está claro. Porque si nos dicen que lo es, tienen que volver atrás y explicar de nuevo la regla. La regla que nos han explicado decía que esto no era penalti".

"No sé qué pasará. Sigo durmiendo por la noche, no me quita el sueño. Pero quiero aclarar que no he faltado el respeto a nadie. He dicho todo lo que el mundo del fútbol piensa. Si me suspenden, paciencia", insistió.

Ancelotti defiende al VAR

"Creo que el VAR ha sido una buena invención. No es una acusación a nadie. A veces el VAR tiene más protagonismo que el árbitro. El VAR entró para aclarar errores claros, evidentes. Entiendo que es una línea muy fina pero es esto. El error es claro y evidente".

Doble vara de medir

Desde el inicio de esta misma temporada ha quedado demostrado que el Comité de Competición juzgó a Gayà con una dureza que no ha mantenido desde entonces. "No he visto la imparcialidad que se le presupone a los árbitros", afirmó Quique Sánchez Flores después de un gol anulado a Enes Ünal en la derrota ante el Girona. Jugadores como Kang In Lee o Aihen Muñoz también desafiaron el poder sancionador del Comité de Competición. "Espero que sea justo con todos, porque no sé si lo está siendo", dijo el surcoreano tras un partido en el que Betis lanzó dos penaltis frente al Mallorca. "Si hubiese sido al revés, no sé qué hubiera pasado...", señaló el lateral de la Real tras una expulsión perdonada a Dembelé.