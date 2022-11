El Olympique de Marsella consumó otro fracaso europeo al perder por 1-2 frente al Tottenham Hotspur la pasada noche de Champions. El equipo de Igor Tudor quedó eliminado como cuarto del grupo D y ni siquiera jugará la Europa League mientras que los de Antonio Conte pasan como primeros de grupo.

El verdadero drama llegó, aparte de la eliminación, porque según confesaron sus jugadores, no sabían que les valía el empate para ser terceros. El encuentro iba con el marcador empatado a uno y en esa situación los franceses jugaban Europa League y los ingleses eran segundos de grupo.

No obstante, los jugadores del Marsella no eran conscientes y en el descuento se lanzaron a por la victoria, lo que facilitó que el Tottenham los pillara al contragolpe y los eliminara con un tanto en el descuento de Hojberg.

El central Mbemba, reconoció en RCM esta situación: "En el campo no lo sabíamos, pero en el banquillo la gente lo sabía. No había comunicación. Estamos enfadados porque sucedió al final, pero no lo sabíamos. Es nuestro error".

Con esta eliminación ya son 10 los años en los que el Olympique de Marsella no pasa de grupo en la máxima competición continental y pone fin a su periplo europeo esta campaña.