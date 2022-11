Héctor Bellerín no quiere abandonar Can Barça. El jugador firmó por un año con el Barça y, a pesar del inicio difícil, sabe dónde quiere estar en un futuro: "Estoy feliz y quiero renovar con el Barça", ha declarado en 'Catalunya Ràdio'.

Pese a que en este inicio de temporada para él ha destacado más por su paso por la enfermería que por sus actuaciones en el campo, dejar de pelear por el puesto no es una opción y no piensa en otra cosa que no sea renovar.

Su gran campaña en el Betis la temporada pasada le revalorizó en gran medida y le permitió la oportunidad de recibir una oferta del FC Barcelona.

Su fichaje en los últimos instantes del mercado de verano tras rescindir su contrato con el Arsenal supuso una gran aportación para el Barça. A pesar de la gran cantidad de prometedores fichajes que realizó el club durante el verano se podía quedar un poco 'cojo' sin la incorporación de un lateral derecho.

Su posible encaje como titular

Así, con la incorporación del catalán el equipo parecía completar el encaje de todas sus piezas. Sin embargo, el gran némesis tanto para el equipo como para el futbolista han sido sus lesiones. Las continuas molestias que ha ido arrastrando en el sóleo de su pierna izquierda no le han dejado tener continuidad.

Aún así, su presencia como el mejor lateral derecho puro de la plantilla podría garantizarle la titularidad. Durante el inicio de temporada, la presencia de Sergi Roberto o de parches en el lateral como Koundé o Balde a pierna cambiada no ha acabado de convencer a un Xavi que ya se ha lanzado al mercado en busca de un lateral derecho.

Diogo Dalot ha sido uno de los que ha sonado con más fuerza en el entorno del Barça y su incorporación podría quitarle el puesto a Bellerín. Pero quién sabe si Bellerín, una vez recuperada la forma, podría hacerse con un puesto fijo como lateral derecho titular en el 11 de Xavi.