El Atlético de Madrid volvió a pinchar en liga. Los de Simeone no lograron pasar del empate ante un Espanyol que se quedó con uno menos desde el minuto 28. El equipo se vio por debajo en el marcador en el minuto 62 con el gol de Sergi Darder y, a pesar de contar con superioridad numérica, tuvo que remar para lograr el empate y no fue capaz de ganar.

El gol de Joao Félix, que sigue resarciéndose después de unas semanas complicadas, acercó al Atleti a los tres puntos pero se quedó en uno. Ni siquiera jugando en casa y con uno más parece ser suficiente para un Atlético de Madrid que, desde el fatídico final ante el Bayer Leverkusen en Champions, no no logra levantar cabeza.

Así, una de las figuras más señaladas tras los recientes malos resultados está siendo la del entrenador. Parece que Simeone no logra dar con la tecla y, a pesar de probar diferentes formaciones y hacer continuas rotaciones, los resultados se le están resistiendo al Atleti.

Tras el partido, el técnico argentino no ha dudado en dar un paso al frente para hablar en boca de todo el vestuario y saber reconocer la difícil situación que atraviesa el equipo.

Muchas preguntas, pocas respuestas

El propio Simeone parece no saber hacia dónde apuntar. La situación que atraviesa el Atleti es cada vez más delicada y buscar culpables no se contempla como solución. El vestuario es un grupo y, por el momento, el equipo parece "falto de seguridad" en palabras del míster.

Entonces ¿Qué falla exactamente?¿Qué piezas es necesario encajar para mejorar? Son sólo algunas de las muchas preguntas que se hacen los aficionados del Atleti y a las que su entrenador intenta dar respuesta, aunque sin demasiado éxito.

¿Qué hay que hacer para levantar la situación del Atlético de Madrid?



El Cholo Simeone responde en #DAZN#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/WjS8a63eBO — DAZN España (@DAZN_ES) 6 de noviembre de 2022

Parece que todo podría acusarse a una mala racha pero, al final, el fútbol se basa mayoritariamente en resultados y la realidad es que el Atleti no los está encontrando. En cualquier caso, la solución la ha dado el mismo Cholo con sus propias palabras: "seguir trabajando, no hay otra, no hay otro camino".