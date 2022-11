Matheus Cunha sigue sin dar señales de vida. El delantero brasileño finalizó la temporada pasada con protagonismo en el equipo rojiblanco y contando con minutos clave pero en el inicio de la presente campaña se ha deshinchado.

Desde que disputara sus primeros minutos de la temporada el 15 de agosto ante el Getafe, su participación ha ido cada vez a menos. Así, sólo ha sido titular en dos de los quince partidos que ha disputado y todavía no se ha estrenado como goleador.

De ser una pieza clave en la rotación del Cholo e incluso jugar varios partidos de inicio, a contar con minutos "residuales" y no marcar ni un sólo gol. No sólo el hecho de no haber anotado influye, sino también su desconexión dentro del terreno de juego refleja un rendimiento muy venido a menos del brasileño.

Así, el cúmulo de malas noticias para el brasileño parece ir cada vez a peor. Después de haber sido un fijo en las últimas convocatorias de Brasil, Tite le ha dejado fuera de su lista para el mundial de Qatar y, además, el Atleti lo ha colocado en la rampa de salida.

Matheus Cunha compartió este vídeo para dar las gracias a los que le animaron tras quedarse fuera de la lista de Brasil. No podía ocultar su tristeza...



📽️ IG / cunhapic.twitter.com/POuEW2KxqP — Manu Heredia (@ManuHeredia21) 8 de noviembre de 2022

El bajón de una temporada a otra

La realidad del papel de Cunha en el Atleti es que, desde su llegada en el verano de 2021, nunca se ha hecho con un rol de titular. No obstante, eso no quiere decir que no fuera una pieza importante para el Cholo.

En ocasiones, cada jugador debe conocer su función en la plantilla y Cunha tenía muy clara la suya. Partiendo del banquillo, su electricidad y su desborde aportaban al equipo un plus muy importante en las segundas partes.

Sin embargo, su rendimiento ha bajado hasta tal punto que la falta de goles y el bajo nivel que ha mostrado han llevado al conjunto madrileño a ponerlo en venta. Parece que Morata, Griezmann e incluso Joao Félix (a pesar de sus 'rifirrafes' personales con el cholo) cuentan por delante del brasileño.

Así, al futbolista se le plantean dos soluciones: dar un vuelco a la situación y mejorar drásticamente o aceptar marcharse a un club en el que pueda contar con más minutos.