Gerard Piqué ha confirmado en el canal de Twitch de Ibai Llanos que ser el sucesor de Laporta no está entre sus planes: "No tengo en la cabeza ser presidente del Barça, tengo en la cabeza otras cosas". El ya exfutbolista no considera que esto sea una despedida, pues estará vinculado al club toda la vida, "sea como socio o como sea", pero descansará del fútbol a partir de ahora.

El defensa explica que "son muchas razones" las que le han hecho tomar esta decisión. "El míster me transmitió que este año lo iba a tener difícil para jugar, yo quería intentarlo, venía de una temporada muy buena en lo personal", pero no todo fue como esperaba: "Las sensaciones desde el inicio no fueron las mejores y vi que el parón era una oportunidad para tomar esa decisión, siempre dije que cuando no me sintiese importante lo dejaría". La retirada de Gerard Piqué se atrasó A pesar de lo sorprendente que ha resultado para el mundo del fútbol el adiós del central, lo cierto es que este pudo haber llegado antes: "El hecho de que hubiera lesiones atrasó mi decisión. Ahí dije 'no puedo dejar al equipo, en este momento que es necesario que juegue'". Y es que el Barça ha pasado muchos apuros con los problemas físicos en la zaga. Por otro lado negó haber dicho "me cago en tu puta madre" a Gil Manzano, alegando que lo dijo otro compañero ya en el vestuario y se lo atribuyó erróneamente a él tras haberle expulsado antes por protestar. Sobre su supuesta presencia en la prelista de Luis Enrique para la lista definitiva de este viernes, Piqué descarta completamente ser candidato: "Eso es lo que dicen". Ahora se centrará en un proyecto que anunciará este mismo jueves en Barcelona y en el que tendrá "el rol de Javier Tebas". Piqué hará un gran anuncio este jueves