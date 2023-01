La eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey para el FC Barcelona va a ser más caliente de lo que esperaba. Los azulgranas tendrán que medirse al equipo de menor categoría que todavía queda en la competición. La AD Ceuta, que milita en Primera RFEF, ya eliminó al Elche para seguir avanzando rondas en el torneo del KO.

Sin embargo para algunos como para Xavi Hernández fue una noticia enfrentarse al cuadro ceutí, aunque la manera en la que lo hizo pública denota cierta falta de respeto hacia el rival como así se lo han tomado en Ceuta. "Creo que hemos tenido suerte en el sorteo por primera vez desde que soy entrenador aquí porque nos ha tocado el rival de menor categoría, pero esto va de demostrarlo", aseguró Xavi Hernández tras conocerse el emparejamiento.

Su homólogo, José Juan Romero ha sido el encargado en responde a Xavi y lo ha hecho con dureza: "Nosotros no vamos al partido para pedir camisetas, vamos a ir a por todas. Cuando acabe el partido veremos si ha habido más suerte o menos suerte. A lo mejor él no sabe lo que cuesta a los equipos llegar a estas situaciones, porque ha tenido un camino mucho más fácil en el mundo de entrenador"

El técnico de la AD Ceuta además explicó en esa entrevista en la Cadena SER cuál es su forma de ver el fútbol: "No puedo poner una doble cara ni tengo otra. Yo es que intento respetar mucho siempre, y como le doy tanto valor a las categorías inferiores, porque vengo desde la más baja, no me ha sentado bien"

Incluso el presidente, Luhay Hamido, aunque con más sorna también respondió al azulgrana: "Xavi ha dicho que por fin tuvieron suerte en un sorteo, tenemos la misma sensación".