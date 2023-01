El Real Madrid se ha metido de lleno en el 'caso Zidane' y ha roto una lanza en favor de quien fuese jugador y entrenador blanco. "Una de las más grandes leyendas del deporte mundial", según le definen en el comunicado que han lanzado, está en el punto de mira tras las polémicas declaraciones de Noël Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, y está recibiendo el respaldo de muchas figuras como Kylian Mbappé.

El directivo apunta que "Zidane siempre estuvo por debajo del radar" y no fue una opción para reemplazar a Didier Deschamps, que ha renovado hasta 2026 como seleccionador. "Hace lo que quiere, no es asunto mío", añadió en relación a los rumores de su posible fichaje por Brasil. Pero especialmente duras fueron sus últimas palabras: "¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección.

La entidad blanca deja claro que las palabras de Le Graet son "una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo" y le exige una rectificación inmediata. Además, al final del comunicado menciona que sus declaraciones sobre Karim Benzema también son impropias de alguien que representa a este deporte en Francia. "Se lesionó, desgraciadamente se fue, lo lamento. ¿Qué dice su entorno? No me importa. Fue una lástima. Mientras me decía a mí mismo que Giroud podría no haber jugado y podríamos no haber marcado tantos goles", fueron algunas de sus frases sobre la ausencia del vigente Balón de Oro en el Mundial.

Comunicado completo del Real Madrid

El Real Madrid C. F. lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial.

Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata. Zinedine Zidane, campéon del mundo y campeón de Europa defendiendo la camiseta de su país, entre otros muchos títulos, representa los valores del deporte y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional como jugador y como entrenador.

Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de 5 Champions League, entre otros muchos títulos.