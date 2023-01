Veintidós años después todo el mundo sigue recordando uno de los fichajes más polémicos de la historia. Luis Figo cambió el Barça por el Real Madrid con la llegada a la presidencia de Florentino Pérez en un movimiento que no dejó a nadie indiferente. Ahora nuevas informaciones van a salir a la luz.

Netflix ha anunciado este jueves un documental que se estrenará el próximo 25 de agosto y revelará detalles desconocidos de esta transacción. Cuenta con más de 30 horas de entrevistas con protagonistas como Florentino Pérez, Joan Gaspart, José Veiga, Paolo Futre, Pep Guardiola y, por supuesto, el propio Figo. Se titula El caso Figo: El fichaje del siglo.

Luis Figo confiesa su versión de su movimiento del Barcelona al Real Madrid

"Para mí felicidad era poder jugar al fútbol, pero que me reconozcan también", explica el exfutbolista portugués en el tráiler publicado por Netflix. Guardiola, sin embargo, opina que Figo era feliz en el Barça y en la ciudad condal. "Me identificaba con los valores del club, los defendía a muerte y se me veía como uno más", asegura.

Florentino Pérez también da su versión de los hechos y alega que es él quien tiene la verdad: "Yo soy el protagonista y todo lo que voy a contar es lo que pasó". Habrá que esperar una semana para conocer los testimonios de todos los personajes que han participado en este documental.