La decisión de Riqui Puig de marcharse a la MLS pese a su temprana edad sorprendió a todos los que confiaron en que su talento llegaría lejos en el mundo del fútbol. De la mano de los Ángeles Galaxy, el exfutbolista del Barça es uno de los máximos exponentes de un equipo que quiere volver a reinar en Estados Unidos. Sin embargo, las cosas no están yendo como se esperaba a nivel personal.

"Riqui Puig se aburre en Los Ángeles". Esas fueron las palabras que relató la periodista Rut Vilar en el programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Radio. "Los Ángeles y Miami no son ciudades agradables para vivir. Todo es en coche, no hay núcleo. Cuando estás acostumbrado a hacer mucha ciudad, como es el caso de Riqui Puig, por ejemplo, no es lo mismo irte a Nueva York que a Los Ángeles o Miami", confesó. Unas palabras que desvelaron que no todo es color de rosa para Riqui Puig en Los Ángeles.