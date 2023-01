La victoria de la pasada jornada del Sevilla ante el Cádiz por la mínima, no hace olvidar las necesidades que sigue teniendo el conjunto entrenado por Sampaoli, en varias parcelas del campo. Monchi busca traer, al menos, un central más, además de un extremo y un delantero, tras dar salida a Dolberg, y trabajar a destajo en buscarle un nuevo acomodo a Januzaj. Y es que, el puesto de Isco en el centro del campo ya ha sido suplido. Reine-Adelaide ya ha aterrizado en Nervión, procedente del Olympique de Lyon en calidad de cedido, con una opción de compra que rondará los 12 millones de euros.

El centrocampista francés lleva varios años estancado en su juego, tras varias cesiones de poco provecho, y una lesión de ligamento cruzado nada más aterrizar en Lyon, siendo el fichaje más caro de los franceses en ese momento. 25 millones desembolsaron los del norte de Francia por hacerse con los servicios del prometedor centrocampista, procedente del Angers por aquel entonces, y formado en el Arsenal.

Tras una cesión en el Niza la pasada campaña, el interior de todavía 25 años recala en Sevilla con la intención de recuperar su mejor nivel, y justificar el costoso precio que se desembolsó por él en el pasado. El de Marne jugará a las órdenes de Sampaoli hasta final de temporada cedido, y los andaluces se reservan una opción de compra de cerca de 12 millones de euros, cantidad que se puede quedar corta debido a su tremendo potencial si consigue recuperar su mejor nivel.

Januzaj, en la rampa de salida

El extremo belga, que estuvo a un paso del Valencia, pero que finalmente no llegó a materializarse su llegada, está en la rampa de salida. Tan poco se cuenta con él que, en el último entrenamiento de los hispalenses, ni si quiera se ha llegado a ejercitar con el resto de sus compañeros, sin ningún problema físico aparente.

Su salida desatascaría gran parte de los planes de Monchi para lo que resta de mercado, ya que de liberar su alta ficha, se haría hueco a posibles nuevos refuerzos. Pero precisamente por eso, su salida se antoja complicada si el ex de Manchester United o Real Sociedad no está dispuesto a perdonar parte de su sueldo para facilitar su salida, al igual que el Sevilla no quiere hacerse cargo de parte de su ficha para agilizar el proceso, por el momento.