El deporte y en este caso el fútbol pueden llevarte a lugares que para nada habías imaginado. Es el caso de este futbolista español que un día dejó LaLiga para seguir con su carrera primero en Europa y luego en Asia y ahora es Príncipe en Indonesia.

Se trata de Jordi Amat. El central catalán del Espanyol, Rayo Vallecano o Real Betis se ha convertido en uno de los setenta rajás de Indonesia. El futbolista ha explicado En una entrevista en TV 3 que quiere compaginar el fútbol con este nuevo título.

Amat se nacionalizó indonesio hace algunos años, tanto es así, que el que fuera internacional por España en las categorías inferiores ha llegado a debutar con la absoluta de Indonesia. El de Canet de Mar pudo obtener la nacionalidad gracias a su abuela.

"De pequeño, la abuela me contaba que yo era el príncipe heredero, pero pensaba que era un cuento y poco más. No me va a cambiar mucho la vida", asegura Amat en TV3.

Así pues el jugador seguirá los pasos de su tatarabuelo, que ya fue rajá de la isla de Siau años atrás, "trabajando por el pueblo y haciendo alguna aportación económica porque hay que hacer muchas cosas en la isla".