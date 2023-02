Javier Tebas, declaró en una visita institucional a Oviedo que no le tiene manía al Barcelona y que Joan Laporta lo sabe, solo que los clubes han de cumplir las normas y la entidad blaugrana no es una excepción: "Se ha iniciado un proceso de investigación y el fútbol nacional y mundial necesita una explicación".

"Joan Laporta no puede decir que haya algún encargado de control económico al que yo le haya dicho que tiene que hacer algo porque no me gusta el Barcelona, no. No le tengo manía al club y lo sabe, las normas no son de Tebas, sino de todos los departamentos de LaLiga, es cuestión solo de cumplirlas", aclaró el dirigente.

Tebas habló también del 'caso Negreira' y puntualizó que lo que dijo en rueda de prensa sobre que Laporta debería dimitir por ello estaba dentro de un contexto y que, en cualquier caso, "el daño reputacional que se está haciendo al fútbol español e internacional es ya irreparable".

"Se ha iniciado un proceso de investigación, porque la explicación la requiere no solo el presidente de LaLiga, sino todo el fútbol mundial. El daño es irreparable y hay que buscar aclaraciones, intenciones y responsables", añadió el propio Tebas.

El presidente de LaLiga no ha recibido respuesta alguna por parte del Barcelona, aunque da margen para que el club lleve a cabo la correspondiente investigación, y dijo no sentirse decepcionado por lo que el presidente azulgrana ha dicho de él: "Si tuviese que sentirme así por cada cosa que dice Laporta u otro presidente, estaría todo el día decepcionado".

"Son momentos, y se buscan responsables donde no los hay, y en este caso se buscó en LaLiga y su presidente. Ya son diez años, y tengo callo. Imagino que cuando finalicen su propia investigación dirán algo, nosotros hemos hecho un escrito a la Fiscalía porque tenemos alguna información que creemos importante para el procedimiento, y nada más", apostilló el presidente.

Tebas quiso aclarar que no se trata de "relaciones reconducibles o no", sino de que se cumplan las normas y se aclaren "los motivos de los pagos y los responsables" del Caso Negreira, algo que sin duda "no se puede reconducir en una cena o una merienda porque se trata de algo serio".

Lo que no sorprende a Tebas es la postura del Real Madrid respecto a este tema, ya que "corresponde a su política de comunicación" y si parte de la relación que tienen con LaLiga sería, en cualquier caso, "algo muy infantil por su parte".

El oscense acudió a Oviedo como invitado de honor a la votación de entrada al Salón de la Fama, museo que el Grupo Pachuca -actual máximo accionista del Real Oviedo- tiene levantado en Pachuca (México) y en el que en esta última edición ingresaron hasta siete figuras con pasado en la liga española: Eto'o, Xavi, Puyol, Ancelotti, Rivaldo, Kaká y Rafa Márquez