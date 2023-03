Problemas para Julian Nagelsmann. El técnico del Bayern de Múnich ha mostrado su indignación al detectar cómo el diario alemán Bild ha publicado un informe con todo tipo de detalles sobre los planes tácticos del equipo.

El medio publicó incluso documentos originales que el propio entrenador entregó a sus futbolistas y en los que se explicaba con profundidad táctica la labor de cada una de las piezas sobre el verde en el esquema del entrenador. Las imágenes incorporaban al 'joker', un concepto ideado por el técnico mediante el cual se crean superioridaedes en las líneas de pase con movimientos de ruptura.

Esta filtración ha enfadado y mucho al técnico, que se mostró muy "molesto" ante los medios de comunicación. "Me molesta mucho. La persona que transmite esto perjudica a cada uno de los jugadores, no es el objetivo. ¿Qué busca la persona que transmite esto?. ¿Qué espera? No veo cuál puede ser su motivación, más allá de facilitar la tarea al adversario", dijo.

Ahora bien, el entrenador sabe que será realmente complicado dar con el topo. "Los topos son una especie protegida por lo que su búsqueda es muy, muy complicada. Lo que me importa es poder mirarme en el espejo. Para esta persona será difícil mirarse en el espejo".