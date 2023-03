Dentro de poco, el Barça planteará el futuro inmediato de Jordi Alba. El lateral d' Hospitalet de Llobregat está disputando su undécima temporada en el club azulgrana y sabe que Alejandro Balde es su reemplazo. Con 34 años, Alba sabe que el final de su carrera está cerca de llegar y, es por ello, que el club azulgrana va a sentarse con él para tomar una decisión sobre su futuro. La idea pasa por que se rebaje el salario del futbolista y darle la carta de libertad abriéndole, así, las puertas del club. Sin embargo, el equipo culé baraja la opción de emplear la 'fórmula Umtiti' con el lateral izquierdo. Esta fórmula consiste en renovarle alguna temporada más para, de esta forma, poder distribuir el sueldo y rebajar la masa salarial.

Relegado a un segundo plano

Todavía no se ha tomado una decisión al respecto, pero el plan es ese. Y es que el protagonismo de Jordi Alba con el equipo de Xavi Hernández ha ido cayendo desde la temporada pasada. Jordi suma 16 titularidades este curso y no juega con el Barça desde el 26 de febrero (partido de liga contra el Almería). Poco más de 1400 minutos denotando que ha pasado a un segundo plano a causa del buen nivel de Balde. Sin embargo, es posible que, con las lesiones que está acarreando el conjunto azulgrana en defensa, Jordi Alba tenga más minutos ahora. Su contrato termina en 2024 y cobra un salario muy alto. Por ello, la idea pasa por ejecutar con Jordi Alba lo que se hizo con Umtiti. El verano pasado, el Inter de Milán estuvo cerca de cerrar una cesión con opción de compra, pero el jugador no aceptó salir del Barcelona.

Sabiendo que es de las fichas más altas de la plantilla, el Barça quiere ahorrarse su salario para poder 'respirar' un poco con el Fair Play Financiero y rebajar la masa salarial de la plantilla. El club le ha dado total libertad para escuchar propuestas de otros equipos, pero Jordi quiere seguir en el club blaugrana. En este contexto y si no hay más remedio, el Barcelona le pedirá que renueve distribuyendo lo que debe cobrar en una temporada en varias. Caso idéntico al de Umtiti que firmó su renovación hasta 2026 repartiendo su ficha en varias temporadas. Para la entidad blaugrana, es fundamental rebajar la masa salarial. Sobre todo de los veteranos y jugadores que han perdido importancia.