El Comité de Competición no ha tenido piedad con Sergio Canales. El centrocampista del Betis, que fue expulsado por Mateu Lahoz, aseguró entre otras cosas que el colegiado tenía premeditada su expulsión. “Soy el capitán y ya dije que no iba a hablar con él porque no corresponde. Esa expulsión (frente al Cádiz) la tenía premeditada y eso no es parte del juego. He intentado evitar hablar con él", afirmó en su momento Canales.

"Concluir que las declaraciones que están en el origen de este expediente exceden los límites de la sana y legítima crítica que ampara el derecho a la libertad de expresión. La atribución de la premeditación al colegiado -esto es, señalar que había pensado la decisión de manera detenida y cuidados antes de adoptar- cuestiona de manera evidente su imparcialidad y honradez al imputársele una suerte de actitud fraudulenta al adoptar la decisión. Teniendo en cuenta todo esto, este órgano disciplinario comparte el criterio del Sr. Instructor en el presente caso. Coincide, en particular, con la conclusión de que no hay en este caso duda alguna sobre el carácter y el alcance de las declaraciones. En particular, se insinúa que el colegiado no cometió un error, sino que deliberadamente dejó de cumplir una de las funciones que tiene encomendadas por la normativa federativa. En concreto, la que se recoge en el artículo 237.2.e) del Reglamento General de la RFEF: 'amonestar o expulsar, según la importancia de la falta, a todo futbolista que observe conducta incorrecta o proceda de modo inconveniente y asimismo a entrenadores, auxiliares y demás personas reglamentariamente afectadas'". Antecedentes con José Luis Gayà El capitán valencianista, habitual frente a los micrófonos tras los partidos, quiso expresar su opinión sobre el colegiado en el duelo que midió al Valencia CF frente al CA Osasuna tras una polémica jugada: "Lo ha visto y no lo ha querido pitar". El Comité le metió cuatro partidos de sanción que se mantuvieron a pesar de que el club de Mestalla trató de apelar sin éxito. No se tuvo presente la jurisprudencia.