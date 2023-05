El debut de Lamine Yamal el pasado sábado contra el Betis no fue casualidad. El jugador de 15 años está considerado como la próxima joya de La Masia y desde el club quieren asegurar su futuro como blaugrana en los próximos años.

El atacante blaugrana no puede optar a un contrato profesional ya que aún no ha cumplido los 16 años, por lo que el Barça deberá esperar al 13 de julio para ofrecerle una nueva propuesta para garantizar su continuidad como blaugrana. No obstante, en Can Barça respiran tranquilos ya que el joven delantero ya les habría dado el 'sí' para renovar este verano, tal y como ha informado el diario MARCA.

👶 ¿Y tú, qué hacías con 15 años, 9 meses y 16 días? — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 29 de abril de 2023

Xavi: "Todo va bien"

De hecho, en la rueda de prensa posterior al partido del Real Betis, Xavi se mostró tranquilo y confiado sobre la futura renovación de Lamal con el equipo culé. "Va todo bien, está bajo control. Él tiene la mente aquí, no piensa en otra cosa que no sea triunfar aquí", remarcó.

Además, el técnico de Terrassa podría darle minutos en este final de Liga en las seis jornadas que quedan, ya que el club tiene el campeonato liguero casi asegurado y así el extremo derecho podría ir acumulando experiencia.