LaLiga Profesional Femenina aseguró que ha propuesto incrementar en más de un 30% las condiciones mínimas del anterior convenio respecto al salario de las jugadoras y que ha aceptado dos de las tres medidas de los sindicatos, referidas al carácter retroactivo para la temporada 2022-2023 y a eliminar la parcialidad.

"La propuesta de salario mínimo de los sindicatos, 70 millones en los próximos 5 años, supondría destinar la práctica totalidad de los ingresos comerciales y audiovisuales previstos a salarios y esto en el supuesto, irreal, de que todas las futbolistas cobraran únicamente el salario mínimo", señaló la Liga F este viernes.

En respuesta al último planteamiento hecho por los sindicatos para firmar un acuerdo de tres años, que alcance en el último de ellos un salario mínimo de 30.000, la Liga afirmó en un comunicado que éstos "parecen no entender que, además de los salarios, existen otros gastos muy importantes que forman parte de la actividad del Club (desplazamientos, cuerpos técnicos, servicios médicos, etc.) y que también deben ser asumidos con estos ingresos".

La Liga denuncia "falsedades y contradicciones" en el comunicado hecho público este jueves por los sindicatos, que hace, en su opinión, "un uso tendencioso y populista de determinadas cifras económicas".

"Es absolutamente falso que los representantes de la Liga hayan dilatado la entrega de documentación o atrasado la toma de decisiones. Sorprende sobremanera que se critique que la negociación haya estado centrada únicamente en el salario mínimo, y no otras cuestiones, cuando fueron precisamente los propios sindicatos los que pidieron no abordar otros temas hasta llegar a un acuerdo respecto del salario", añade la Liga, que precisa que hasta el pasado 20 de abril los sindicatos no compartieron "por primera y única vez sus primeras propuestas en relación con otros posibles beneficios".

La patronal rechaza que se ponga en duda su compromiso y el de sus clubes con la maternidad, "cuando fueron estos los que incorporaron al anterior Convenio medidas de protección en esta materia en favor de nuestras futbolistas" y afirma que "es igualmente falso que esta Liga Profesional haya respondido de manera negativa a todas las propuestas de los sindicatos".

"Sorprende la falta de sensibilidad que demuestran los sindicatos con el momento elegido para realizar medidas de presión públicas y reunir a las futbolistas a escasas horas de que se dispute la última jornada de la competición en la que un importante número de futbolistas lucharán por la permanencia en la Finetwork Liga F", añade.

La Liga reitera su deseo y el de sus clubes "de seguir negociando el Convenio Colectivo del Fútbol Femenino y llegar a un acuerdo realista, acorde a la realidad del sector y que no ponga en peligro la viabilidad económica de los clubes, de la competición y del proyecto de profesionalización del fútbol femenino".

Falta de acuerdo

Los sindicatos que forman la mesa negociadora -FUTPRO, AFE, Futbolistas ON, CCOO y UGT-, anunciaron que han hecho una última propuesta a la Liga F, después de que la mesa se constituyera el 21 de julio de 2022, sin que se hayan producido avances "en ningún punto de interés, ya que inicialmente se acordó hablar del salario de las futbolistas".

La propuesta plantea firmar un acuerdo de tres años, que alcance en el último de ellos un salario mínimo de 30.000, que tenga efecto retroactivo y quite la parcialidad, y se basa en las cifras que la Liga F trasladó sobre unos ingresos de 35 millones de euros por los derechos audiovisuales en los próximos 5 años, 42 millones por los activos comerciales y la inyección de 22,5 millones por parte del CSD para ayudar en infraestructuras a la Liga y las SADs durante 3 años.

Los sindicatos apuntaron que solo han recibido respuestas negativas por parte de la patronal, que propone aumentar el salario a 16.500€ para la temporada 2022-2023, 17.500€para la temporada 2023-2024 y 19.000€ para la temporada 2024-2025, que implica una subida de 500 para la presente temporada que rebaja el poder adquisitivo de las futbolistas que vienen cobrando 16.000€ desde 2019.