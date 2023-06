Marcelino García Toral, un año después de finalizar su etapa en el Athletic Club de Bilbao, suena como opción para el banquillo del Napoli. El campeón de la Serie A tiene sus miras en el ex técnico del Valencia, después de que Luciano Spalletti renunciase a seguir dirigiendo en el Diego Armando Maradona y De Laurentiis, presidente del cuadro italiano, confirmase que Luis Enrique, su primera opción, prefiere empezar una nueva aventura en la Premier League.

Según la Cadena COPE, el asturiano es una de las opciones que barajan en el sur de Italia con vistas a la próxima temporada. El representante del entrenador ha mantenido conversaciones durante los últimos días con el club sureño ante la posibilidad de seguir su carrera en la Serie A. No obstante, el ex técnico de Valencia y Villarreal también tiene una carpeta más encima de la mesa. El Olympique de Marsella, tercero en la Ligue 1, anda tras la pista de Marcelino García Toral después de que Igor Tudor decidiese no continuar en Francia tras una temporada irregular.