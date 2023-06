La vida de Mario Alonso Gallardo, conocido en el universo de internet como DjMaRiiO, ha girado, desde que tomó la decisión de abrirse un canal de Youtube sin una finalidad superior a la de entretenerse, en torno a ilusiones que, con el paso del tiempo, se han convertido en realidad. El camino del madrileño hacia la cúspide digital ha sido largo y costoso, pero después de más de una década de sacrificio y dedicación a la creación de contenido sobre FIFA y sus diferentes modalidades, el youtuber va más allá y busca que sus sueños sigan sin tener límites.

El Ciutat de València, coliseo del Levante Unión Deportiva, acoge la cuarta edición del ‘Partidazo de Youtubers’, que enfrentará a youtubers, streamers y creadores de contenido de España y Latinoamérica con ánimo de entretener a sus seguidores y pasar una gran velada, pero con la intención de que el bando local se imponga en un encuentro que DjMaRiio, organizador principal del evento, espera que sea una fiesta. «Hay gente que juega bastante bien y creo que puede ser un partido bonito. Siempre intento hacer los equipos más o menos nivelados. Tanto, que en las dos primeras ediciones terminamos yendo a penaltis. No obstante, lo estamos montando para que sea una fiesta, en un campo que es muy top», dijo DjMaRiio en una entrevista con SUPER, quien confesó que «es muy difícil escoger estadio», pero que se queda con el templo del barrio de Orriols porque «València tiene muchísimo ambiente de fútbol y el Ciutat es un campo que está remodelado, tiene marcadores gigantes… Es perfecto para hacer lo que queremos hacer», aseguró.

Sin embargo, el nacido en Móstoles, después de acariciarlo en anteriores ocasiones, no se conforma con participar en lo que cataloga como un sueño: jugar en un escenario de fútbol profesional. Ya lo hizo, en el mismo contexto, en el Santiago Bernabéu, campo con el que comparte lazos sentimentales, y en La Romareda, pero espera que el estadio del Levante le brinde una emoción que no ha vivido hasta la fecha. «Mi sueño fue jugar y marcar un gol en el Santiago Bernabéu. Pensé que eso no lo iba a cumplir. Cuando era pequeño veía a Raúl o a Iker Casillas por la tele y ahora, de repente, hablo con Iker por Whatsapp. Es increíble la cantidad de sueños que he podido cumplir, pero ahora tengo el sueño de ganar un Partidazo de Youtubers porque he perdido los tres que he hecho. Todavía tengo cosas por cumplir. Y en València espero levantar la copa».

De hecho, de sueños ha vivido DjMaRiio desde que el mundo de internet le ofreció la posibilidad, aunque para él, lo más reconfortante ha sido el cariño y apoyo de la gente que consume su contenido. Después de sacarse la ESO y el Bachillerato, en su etapa de estudiante de Grado Superior, donde «ganaba entre 700 y 800 euros de Youtube», decidió apostar y, sin duda, es la decisión más acertada que ha tomado en su vida. Tanto sacrificio le ha valido la pena. «En ese momento no tenía ni fibra óptica. Aposté muchas horas. Le he dedicado mucho tiempo. Todo el dinero que ganaba lo invertía en cámaras, en micrófonos, en un ordenador... Había días que me decían que era fiesta en España y yo ni lo sabía», rememoró.

Ahora, además de querer levantar la copa al cielo del Ciutat de València, su sueño es continuar llenando el corazón de todo su público. Sobre todo, aquel que utiliza sus vídeos como terapia. «Me sorprende la cantidad de gente que, incluso, me pide que le dé un abrazo. La cantidad de chavales que, desgraciadamente, me dicen que han sufrido bullying en clase, o han tenido depresión, y conmigo han pasado un buen rato. Muchas veces nos critican por hacer lo que hacemos y deberían ver también que servimos para que la gente se evada de sus problemas», finalizó un DjMaRiio que, sin lugar a dudas, será una de las principales estrellas en el ‘Partidazo de Youtubers 4’.