Tras años sin exportar grandes talentos a la élite, el fútbol turco está en boca de todos en los últimos meses. El causante de ello es un chico de 2005 valorado en unos 20 millones de euros: Arda Güler.

Después de sus pasos iniciales en el primer equipo del Fenerbahce, el futbolista ha conseguido despojarse poco a poco de la etiqueta de "promesa" para colgarse la de "presente". Tras una temporada 2021/22 en la que ya asomó la cabeza firmando 3 goles y repartiendo 3 asistencias, un 2023 de ensueño ha llevado a Güler a hacerse un hueco en los onces de Jorge Jesús. Precisamente, el técnico luso, que ha fichado por Al-Hilal, no ha confiado en el joven durante la mayor parte de la temporada, pero un cierre de temporada estelar llevó a Arda al escaparate mundial.

Además, el '10' de los otomanos reafirmó este gran cierre de ejercicio yendo convocado con la selección absoluta y siendo el protagonista de la cita: logró su primera titularidad ante Letonia y se estrenó como goleador ante Gales. Ambos acontecimientos hicieron que Arda Güler despidiera la temporada 2022/23 de la mejor forma posible.

El presidente del club anuncia su marcha

El máximo representante del club euroasiático, en la rueda de prensa de este miércoles, no ha querido dar una respuesta larga sobre el tema y ha afirmado que "dará explicaciones cuando finalice todo el proceso, pero todavía están en marcha las negociaciones". Tras ello, el presidente ha sido muy claro y ha anunciado que el talento turco no continuará en el club: "Puedo afirmar que Arda Güler no continuará en Fenerbahce. Hemos recibido ofertas que permitían que se quedase aquí, pero el jugador no quiere continuar en el club.

Por último Ali Koc anunció que el acuerdo definitivo para el traspaso de la joven joya se cerrará en las próximas horas o días.

Kartal, el técnico del club, se ha mostrado menos reacio al jugador

El nuevo entrenador del club turco también ha compadecido ante los medios y también ha reconocido que los mejores clubes europeos se han interesado por su jugador. El técnico, que guarda cariño a Güler, ha declarado. "Arda Güler tiene mucho talento y es una figura actualmente. Seguro que rendirá allá donde vaya".

Tras ser preguntado por su futuro, Ismail kartal ha dicho lo siguiente: "La decisión final se tomará entre el chico y el presidente. Se tomará la mejor decisión para club y el futbolista".