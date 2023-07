En las últimas semanas surgió la noticia sobre la posibilidad de que Sergio Canales recalara en el Rayados de Monterrey en busca de un retiro dorado. El centrocampista tiene contrato hasta 2026, pero el Betis está dispuesto a facilitarle un hipotético traspaso en caso de llegar una oferta aceptable. Evidentemente se trataría del fichaje estrella del equipo mexicano y de uno de los mejores jugadores extranjeros de la historia del país.

Sergio Canales se pensó la oferta, pero terminó declinando dicha posibilidad este curso ante la posibilidad de contar para Luis de la Fuente de cara a la próxima Eurocopa. No sentó bien entre algunos medios o periodistas del entorno del Monterrey: "Tiene 32 años. Él es el fichaje bomba del Monterrey y viene de jugar en el Betis de Sevilla. ¿Cuál es la fama? ¿Cuál es el boom del que vive Sergio Canales? Hace muchos años, tuvo una gran actuación con el Racing, le compra el Real Madrid y de ahí no ha pasado nada con el tal Sergio Canales. Ha jugado con el Valencia, con la Real Sociedad de San Sebastián y recientemente con el Betis. Es un jugador, a mi parecer, del montón. No digo que no tenga calidad, no digo que no, es español, pero no es... vaya, para lo que manejan. Se habla de un contrato de tres años, digo, mejor que lo que ha venido antes, no creo que sea. Si quieren compararlo con Gignac... tampoco. Si fuera tan buen jugador no habría jugado en el Betis, se habría mantenido en el Real Madrid mucho tiempo y no lo hizo", afirmó el periodista en un vídeo que se hizo viral por el sinsentido del mismo. ¿Considerará dicho periodista mejor a Guardado o Diego Lainez? ¿Quizá piense que el Betis no sería serio candidato a ganar el torneo mexicano temporada sí y temporada también?