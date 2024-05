¿Os gustan los videojuegos? A mí me encantan a la vez que también me desesperan. Es un poco lo que me pasa con el Valencia CF, que lo amo a la par que lo odio -sobre todo si palma como ayer-. Porque el conjunto de Mestalla, igual que me ocurre a mí cuando juego a la consola, ayer agotó su vida extra. Un partida que, casi con total seguridad, ya luce el letrero de Game over.

Porque no nos engañemos, la partida se ha acabado. No hay más. Fin. Se acabó la temporada. Veo muy complicado por no decir imposible que el Valencia CF sume más puntos que el Real Betis y recorte la distancia que ahora mismo ya es de 5 puntos.

Y es que el Valencia CF parece que ayer saliera al partido como si no se jugara nada. Con poca ambición, mal planteamiento de Baraja y con una reacción que pareció llegar muy tarde -si es que llegó-. Desde futbolistas fuera de posición hasta jugadores que no salieron y debieron participar en el encuentro. Son tantos detalles que me da hasta pereza enumerarlos.

Es cierto que, por resaltar algo, me gustó Cristian Rivero. Para llevar tanto tiempo inactivo estuvo activo y en líneas generales fue de lo mejor del encuentro. De locos es también que el día de su debut con el Valencia CF en Liga, porte el brazalete de capitán. Nos van a volver esquizofrénicos a este paso.

También hay que resaltar que muchas veces jugando a videojuegos te encuentras pantallas o adversarios que están rotos. Esto significa que hagas lo que hagas siempre te revientan. Da igual que sea un juego de fútbol con el hándicap que uno de peleas con un final boss. Palmatoria asegurada. Es un poco lo que le pasa a este Valencia CF con el arbitraje, da igual contra quién y de qué forma, siempre se la lían. Desde un córner inventado pasando por un fuera de juego incomprensible ¿Por qué lo de Peter Federico es offside y lo de Fermín la semana pasada no? ¿Alguien me lo explica? O los dos o ninguno. Lamentable.

Lo que sí sé es que el sueño de pelear por Europa está casi finiquitado. Matemáticamente es posible, pero a todas luces parece inviable viendo el momento del equipo y lo larga que se le ha hecho la temporada a un conjunto que aunque tenga ilusión, sigue careciendo de fondo de armario. La plantilla no da para más.

Dicho esto, donde tenemos que mirar es hacia arriba a los que calificaban la temporada como “ilusionante” como un Miguel Ángel Corona que sacaba dientes cada vez que le preguntaban por el equipo. ¿Ahora ya no habla? ¿Ahora ya no es ilusionante? ¿Ahora qué es? Yo lo digo: lo mismo de siempre.

Insert coin Peter Lim. Tal y como ocurre en los videojuegos, si no introduces monedas no puedes jugar. De la misma forma que si no inviertes en la plantilla es imposible que logres el objetivo de llegar a Europa o, al menos, de llegar a la última jornada vivo por un objetivo bonito. Eso sí, si tú solo quieres jugar una partida, con una moneda al inicio te basta; del mismo modo que sí solo vas a por la permanencia, con lo que tienes es posible que salga -o quizás no-.

En cualquier caso, la partida se ha acabado, no hay más vidas extras y no parece que haya un insert coin para la próxima temporada. Nada que reprochar a los chavales, pero la sensación hoy es clara: Game Over.

