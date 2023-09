Athletic Club y Getafe CF empataron a dos goles este miércoles en San Mamés. El partido transcurrió con superioridad de los locales, que se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Sancet. En el minuto 83 llegó el gol del empate gracias a un cabezazo de Latasa, pero el tiempo de descuento conllevó hasta seis amarillas y una roja para jugadores de ambos equipos. El Getafe de Bordalás daba por bueno el empate y llegaron las pérdidas de tiempo en los azulones, especialmente cuando

Declaraciones de Iñaki Williams

"Es una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol. Con la adrenalina he ido a recriminarle, aunque no me siento orgulloso. Sé que es cosa de él. Todos le tenemos calado y sabemos a qué juega. Es lícito, pero a muchos no nos gusta", dijo el mayor de los Williams tras percatarse de la descarada acción para perder tiempo.