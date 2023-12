Mucho tienen que cambiar las cosas en el Camp Nou para que Xavi Hernández siga en el banquillo azulgrana el curso que viene. La suerte se alió con el exfutbolista la temporada pasada en la que Real Madrid y Atlético de Madrid 'tiraron' LaLiga en beneficio del cuadro catalán, aparcando la pésima imagen en Europa y mal juego de los del sibarita culé, además de los numerosos favores arbitrales con los que pudo contar, a diferencia del presente curso, en la 22/23.

El FC Barcelona todavía sigue vivo en todas las competiciones, pero las sensaciones son parecidas al de la temporada pasada. El equipo no juega bien y el vestuario no está controlado por todo un campeón del mundo que pocos años antes fue ídolo de alguno de los jugadores a los que da órdenes en la actualidad. Las polémicas palancas económicas del Barça permitieron reforzar el equipo al gusto de Xavi tanto en su primera temporada como en la actual. Más de 200 millones gastados para traer a Ferran, Raphinha, Koundé y Lewandowski no dotaron de un juego atractivo al equipo precisamente. Este curso han llegado los cedidos Joao Cancelo y Joao Félix, además de los libres Iñigo Martínez y Gündogan, generando un bloque con mayor veteranía. El resultado es parecido y el equipo marcha cuarto en LaLiga a cinco puntos del Real Madrid y siete del Girona. En este sentido, Joan Laporta ya está planificando con Deco un posible cambio en el banquillo de cara a la próxima temporada salvo que Xavi dé la vuelta al equipo y logre ganar LaLiga o un torneo europeo.

Posibles sustitutos de Xavi como entrenador del Barça

Tanto Laporta como Deco tienen una muy buena relación con Rafa Márquez, técnico del filial y no muy afín de Xavi. El mexicano está cuajando una buena temporada con el equipo, al que lo tiene en la zona alta del Grupo I de Primera RFEF. Quitarse de encima a algunos veteranos y apostar de nuevo por los jugadores jóvenes traería de la mano el ascenso de Márquez.

Mikel Arteta sería el favorito para la junta directiva y para gran parte de la afición. Es un hombre de fútbol que triunfó como futbolista y ahora lo hace como técnico en el Arsenal. Aprendiz de Guardiola, hace gala de mayor personalidad en el banquillo que Xavi.

Míchel. No, no suena el veterano técnico que ha pasado por numerosos banquillos de LaLiga, sino el técnico revelación en España y que tiene líder del torneo al Girona. Juega alegre y ofensivo.

Klopp entra en la lista como opción rompedora. El técnico alemán del Liverpool tiene experiencia, éxito y personalidad suficiente como para adueñarse del vestuario culé en un abrir y cerrar de ojos. Otra cosa es que la afición valore el ser capaz de atacar la portería rival sin la necesidad de dar un centenar de pases previos.

Un exmadridista en la recámara

Xabi Alonso. Se trata de uno de los entrenadores revelación en Europa al tener líder al Leverkusen con un bonito juego ofensivo que no descuida la parcela defensiva al haber marcado 39 goles y recibido sólo 12 en 14 encuentros. Por cierto, todavía no ha perdido ninguno. El vasco es también una de las opciones más fuertes para recalar en el Real Madrid en sustitución de Ancelotti, por lo que adelantarse a Florentino Pérez supondría un importante golpe moral.