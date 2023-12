Después de la polémica que suscitó el beso no consentido que le dio Luis Rubiales tras la victoria de su equipo como campeonas del Mundo en Sydney, Jenni Hermoso recibía hace unas semanas la buena noticia de que será la encargada de despedir el año en TVE. Sin embargo, parece que ese mal sueño sigue muy presente en su cabeza... eso es lo que nos dijo hace tan solo unos días.

"Es algo que es difícil para pasar página así de la noche a la mañana, pero sí estamos bien, estamos más tranquilos y bueno, todo seguirá a su curso" nos confesaba la jugadora de fútbol, aunque nos aseguraba que pese a todo se encuentra bien: "Bien, estoy bien, me siento fuerte, con muchas ganas de vivir todo lo que me está pasando y sobre todo aprovecharlo".

En cuanto a cómo vive ser una de las mujeres más influyentes del mundo nos comentaba que "es abrumador porque levantarte con una noticia así, que alguien tan importante o que algo tan importante te mencione de esa manera", pero sin duda lo calificaba como "un orgullo y también una responsabilidad para todo el futuro".

Un reconocimiento que recibía hace unos meses y que le hace sentirse muy "orgullosa" porque "si deciden que lo soy, pues lo seré. Seguiré trabajando y luchando por todo lo que siento y pienso y al final mi vida va en ese camino y seguiré así".

La futbolista también nos hablaba de las Campanadas, algo que "puede pasar una vez en la vida y es algo que era para aprovecharlo para poder disfrutarlo y vivir esa noche" y para lo que Ramón García "me ha dado varios consejos, pero yo creo que hasta que no llegue la noche y me vea en frente de la puerta al sol no podré decirte lo que sentiré. Ahora sí que siento nervios, estoy emocionada y con muchísimas ganas".

Jenni bromea con la "competencia" que puede tener esa noche con Cristina Pedroche: "Bueno, mis amigas y mis amigos me hacen la broma de si le haré la competencia, pero Cristina es espectacular, es una persona espectacular y yo también quiero disfrutar de esa noche y que sea lo que Dios quiera".

Sin duda, la jugadora de fútbol tiene claro que será "la noche más especial del año, espero llevar algo que me sienta cómoda con ello y que bueno, que la gente pues también le guste, aunque si no tampoco me importaría mucho".

En cuanto a su futuro profesional, Jenni lo deja en el aire: "La gente habla mucho sin saber si es verdad o no. Sigo teniendo mi contrato en México, sigo siendo muy feliz en México y por ahora mi futuro está ahí".

Por último, Hermoso nos desvelaba que pasará las Navidades "en Madrid, que a lo mejor no he tenido la oportunidad de pasar tanto tiempo en los últimos años y disfrutar de mi familia sobre todo, que Navidad para mí es para estar con ellos y disfrutar de mi gente" y aprovechaba para lanzar un enigmático mensaje: "Tengo muy claro que lo que piense, sienta o desee, poco se va a cumplir, así que que venga lo que sea, pero sobre todo que la gente sea muy valiente y que no tenga miedo a nada y que siga su instinto y sus sentimientos siempre".