Paco Gento: "Santiago Bernabéu no quería negros, era maniático"

Han pasado ocho meses desde el partido entre Valencia y Real Madid en Mestalla en el que desde la grada se propinaron insultos racistas hacia Vinícius por parte de unos individuos que en tiempo récord fueron identificados y castigados por el Valencia CF. Sin emargo, el hecho traspasó fronteras y se magnificó con las mentiras vertidas desde el Real Madrid, en concreto de su entrenador Carlo Ancelotti y el propio Vini, que afirmaron que todo el estadio insultó de forma racista al brasileño cantando 'mono', algo que no sucedió.

El Valencia, que actuó en consecuencia con los agresores, terminó muy molesto con la actitud desde la capital, que dañó la imagen del club a nivel internacional. Ahora Netflix quiere grabar imágenes en Mestalla del partido que efrentará a valencianistas y merengues de nuevo, lo que ha provocado la negativa del Valencia CF de permitir grabar a la plataforma en el estadio por miedo a una 'encerrona' y que de nuevo se manipule con el objetivo de señalar al valencianismo.

En ese sentido, las redes se han inundado de mensajes hablando de este tema, e incluso varios usuarios han querido rescatar los tiempos en los que el Real Madrid no luchaba precisamente por estas causas. En concreto uno de los jugadores más importantes de la historia del club blanco, Paco Gento, hablaba de la época de Eusébio.

El portugués triunfaba con el Benfica allá por dónde pasaba, y sonó con fuerza para fichar por el Madrid, un club que siempre ha amasado grandes talentos. Sin embargo, había un impedimento para que el fenómeno luso no firmase por el Madrid. "Bernabéu no quería negros. Era maniático. Tampoco quería gente con bigote. Entonces dijo que no, que de color en el Madrid no quería jugadores", aseguró Paco Gento en un reportaje.

El por aquel entonces presidente del Real Madrid, y que ahora le da nombre al estadio de Chamartín, no fichó al astro del Benfica por su color de piel.