Su expareja se venga y le vende la medalla del mundial

El futbolista de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022 se encuentra en una disputa legal con su aún esposa con la que está en trámites de divorcio y quien ha amenazado con vender la medalla que ganó Palacios en el Mundial, además de las camisetas que tiene en su poder.

De las juveniles de River Plate a ganar un mundial

Palacios levantando la Copa Libertadores / River Plate

Exequiel Palacios comenzó su carrera en las divisiones juveniles de River Plate y debutó con el primer equipo en 2015. Fue parte fundamental del equipo de River Plate que ganó la Copa Libertadores en 2018, destacándose en varios partidos clave del torneo sudamericano. Sus actuaciones llamaron la atención de clubes europeos y en diciembre de 2019 fue traspasado al Bayer Leverkusen por una cifra cercana a los 17 millones de euros.

En Alemania se convirtió en una pieza importante en el mediocampo del equipo que hoy dirige Xabi Alonso. Sin embargo, su carrera se vio afectada por lesiones que le impidieron mantener una regularidad en el campo. A pesar de ello, logró entrar en la convocatoria de Scaloni para el mundial de Qatar 2022 y acabó consagrándose campeón.

"Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el alquiler"

Palacios y su ex pareja / Palacios en Instagram

Yésica Frías, quien se casó con Exequiel en 2021, tomó esta decisión bajo el argumento de que Palacios ya no le proporciona el dinero necesario para mantener su piso y cuidar de sus gastos.

Lo que explica Yésica es que, durante el tiempo que estuvo en pareja con Palacios, no pudo desarrollar su propia vida y que ahora se ve obligada a tomar esta decisión drástica.

Así lo anunció Frías, quien en una entrevista aseguró a Diario Olé: "Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el alquiler. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él. Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio"