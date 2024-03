Juan Mata busca nuevo equipo... y España es una opción

Juan Mata está en busca de nuevo equipo. El centrocampista español, tras acabar contrato en enero con el Vissel Kobe, con el que ganó la liga, aseguró que no está pensando la retirada y que se entrena estos días en Londres a la espera de la llamada de algún club.

El futbolista asturiano, campeón del mundo en 2010 y de la Eurocopa en 2012 con la selección española, estuvo presente en la cumbre de finanzas y fútbol del Financial Times y habló con EFE de su futuro dentro del fútbol.

"Tengo conocidos aquí y como estaba en Londres estos días, pues aproveché para venir y ver qué se mueve en la industria del fútbol", explicó Mata, que está libre tras ganar la liga en Japón. "No he dejado el fútbol ni estoy pensando en retirarme. Estoy entrenando aquí en Londres y vengo de jugar en Japón, donde la verdad es que fue una experiencia única. Culturalmente fue muy diferente y también a nivel deportivo, ya que pude ganar la liga y fue un gran final a mi experiencia allí. Me voy con la sensación compartida de que Andrés (Iniesta) también la ganó. Para mí fue muy emotivo poder estar en el equipo de Andrés, uno de mis ídolos de siempre, y en cierto modo compartir la victoria con él".

Mata, con pasado en Valencia, Chelsea y Manchester United entre otros, se entrena estas semanas en Londres, gracias a la ayuda de varios entrenadores personales. "Estoy preparándome y tomando tiempo para para tomar la decisión de dónde voy a seguir jugando. Me gusta vivir experiencias a través del fútbol que quizás de otra manera no viviría en diferentes países y también me gusta seguir compitiendo por ganar ligas, así que ojalá pueda seguir haciéndolo. Voy a seguir jugando y tomando unas semanas para decidir y prepararme físicamente".

Juan Mata, en su etapa con el Valencia / FIFA

Pese a que su estancia en Londres pueda interpretarse como una guiño al fútbol inglés, Mata agregó que si entrena aquí es porque tiene una casa, de su etapa en el Chelsea, y porque conoce instalaciones y entrenadores, así como gimnasios para poder ponerse a tono.

¿Oviedo?

El asturiano tampoco descartó un regreso a uno de los equipos de su vida, como hizo Santi Cazorla al volver al Oviedo. "Es bonito jugar en Japón y poder ganar la Liga o jugar en el Oviedo como ha hecho Santiago. Después de estar tanto tiempo en Catar y demás, poder volver y tratar de ayudar a que el equipo suba, que es donde merece estar, pues también es bonito y romántico y desde luego que yo también lo veo así. Entonces no, no descarto nada, pero todavía no he tomado una decisión, estoy pues valorando un poco todo".

Tras dejar el Manchester United en 2022, después de 285 partidos, 81 goles y cuatro títulos, se marchó al Galatasaray, donde ganó el primer título de liga de su carrera y contribuyó con tres goles al campeonato de los turcos. En septiembre del año pasado firmó con el Vissel Kobe y se proclamó campeón de la liga japonesa.