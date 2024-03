Mestalla, el peor estadio para el Real Madrid

En los últimos años, el Estadio de Mestalla se ha convertido en un dolor de cabeza para el Real Madrid cada vez que visita la ciudad de Valencia. Desde la temporada 2014/15, las visitas de los madrileños al templo valencianistas se traducen en cinco derrotas, dos empates y únicamente dos victorias. Es el estadio de la liga que peor se le da a los blancos.

En la última década, Mestalla es el campo donde el Real Madrid suma menos puntos, un 29% de los 27 puntos en juego. Los blancos cuentan con mejores resultados en otros grandes estadios de la liga. Han logrado un 59% de los puntos en Anoeta (5V-1E-3D), un 53% en el Sánchez Pizjuán (5V-1E-4D), la mitad de los puntos en el Camp Nou (4V-3E-3D), un 43% en el Metropolitano (3V-4E-3D) y un 41% en La Cerámica (2V-5E-2D).

Las últimas victorias del Valencia ante el Real Madrid

2014/15: Valencia 2-1 Real Madrid

Otamendi y Negredo celebran el gol del argentino ante el Real Madrid / F. Calabuig

El calendario quiso que el Real Madrid visitara Mestalla en el primer partido de 2015. Los blancos llegaban como líderes destacados y venían de ganar en sus últimas cinco visitas al coliseo valencianista. Cristiano Ronaldo adelantó a los visitantes de penalti en la primera mitad. Tras la salida de vestuarios, Barragán puso el empate tras un disparo desviado por un defensor que engañó a Casillas y acabó en el fondo de la red. Como si de un avión se tratara, Nicolás Otamendi voló sobre el área para cabecear un córner de Parejo y situar al Valencia por delante en el marcador.

2016/17: Valencia 2-1 Real Madrid

Fabían Orellana celebra su gol ante el Real Madrid / EFE

No era una buena época para el Valencia, que se situaba decimoséptimo clasificado empatado a puntos con el Sporting de Gijón, primer equipo del descenso. El Real Madrid volvía a llegar líder y, en la jornada 15, aún no había perdido ningún partido. El partido comenzó con un espectacular gol de Simone Zaza, que puso en la escuadra una preciosa volea. Antes de cumplir los diez minutos de partido, el Valencia ya vencía por 2-0 en el marcado, Fabián Orellana batió a Keylor Navas con un disparo raso. Cristiano recortó distancias justo antes de llegar al descanso. En la segunda mitad, el colegiado no vio dos penaltis clamorosos a favor del Valencia, que acabó sufriendo para cerrar el triunfo.

2018/19: Valencia 2-1 Real Madrid

Guedes grita su gol ante el Real Madrid / Valencia CF

Un Valencia en plena lucha por la cuarta plaza recibía a un Real Madrid que ya había perdido el tren de la liga y que venía de ser humillado por el Ajax en la Champions League. El equipo de Marcelino fue a por el partido desde el pitido inicial, un gran golpeo de Gonçalo Guedes permitió a los valencianistas irse al descanso con ventaja. El Valencia no sufría y perdonaba muchas ocasiones hasta que Ezequiel Garay remató un córner pateado por Parejo y dobló la distancia en el marcador. El tardío gol de Benzema en el descuento no pudo evitar el triunfo de los locales.

2020/21: Valencia 4-1 Real Madrid

En la victoria más cómoda y amplía del Valencia ante el Real Madrid, los aficionados no pudieron estar presentes en las gradas de Mestalla. El Valencia acumulaba tres derrotas y un empate en los últimos partidos y los madrileños aprovecharon para entrar con una marcha más en el partido y avanzarse en el marcador gracias a Benzema. Pero el partido cambió por completo en el momento en que Gil Manzano señaló el primer penalti de la noche. Carlos Soler lanzó y Courtois paró, pero el VAR ordenó repetir el lanzamiento y, esta vez, el canterano valencianista no perdonó. También el VAR fue clave para conceder el segundo gol del Valencia, el balón había traspasado por pocos centímetros la línea de gol tras el rebote en Varane. En la segunda mitad, el árbitro pitó dos penaltis más a favor de los valencianistas, ambos claros, y Soler anotó ambos para cerrar su primer hat-trick con la elástica blanquinegra.

2022/23: Valencia 1-0 Real Madrid

Diego López celebrando un gol contra el Real Madrid el pasado curso / Superdeporte

La más reciente de todas. La angustiosa situación clasificatoria del Valencia prácticamente obligaba a sacar los tres puntos ante un Real Madrid llegaba sin opciones por la liga. Con las Mestalla a rebosar para dar calor al equipo, los de Baraja comenzaron el partido con muchos nervios hasta que, en minuto 33, Diego López consiguió embocar un balón suelto en el área del Madrid. Los porteros se convirtieron en los protagonistas del encuentro, Courtois realizó tres paradas valor gol que mantuvieron a su equipo vivo en el partido. Mamardashvili, por su parte, se puso la capa de héroe e hizo dos paradas espectaculares en el tiempo de descuento. Todo se descontroló al final con la agresión de Vinícius que se marchó expulsado y haciendo gestos de 'a segunda' a todo Mestalla. Finalmente, El Valencia sumó un triunfo increíble para escapar casi definitivamente de la amenaza del descenso.