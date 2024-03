¿Cuántos partidos se pueden perder Vinícius y Bellingham por sanción?

El Comité de Competición tiene en su mano impartir justicia sobre las dos máximas estrellas del Real Madrid. Gil Manzano estuvo en el centro de la polémica antes, durante y después del partido que disputaron el Valencia CF contra los madrileños el pasado sábado en Mestalla. El árbitro perdonó un par de amarillas a jugadores madridistas durante el encuentros, tuvo que ser corregido por el VAR en la caída de Hugo Duro en el área de Lunin, tardó más de la cuenta en pitar el final del partido, mostró roja directa a Bellingham por su airada protesta y perdonó una roja a Vinícius por dos acciones en la tangana final. El extremeño sigue bajo el foco.

Bellingham, ¿dos partidos?

"En el 99', el jugador Bellingham, Jude Victor William fue expulsado por el siguiente motivo: Tras la finalización del partido y aún en el terreno de juego, se dirigió a mí corriendo y en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones: "it's a fucking goal". Atentiendo al acta, el Comité de Competición aplicaría el artículo 127, lo que significaría una sanción de dos encuentros que implicarían su ausencia para las citas ante Celta de Vigo y Osasuna. El Madrid decidió recurrir la roja para tratar de meter presión al Comité e influir en su decisión para que todo quede en, como mucho, un encuentro. ¿Volverán a conseguirlo? Este miércoles se conocerá la sanción tras reunirse el Comité.

Gil Manzano expulsando a Bellingham en Mestalla / EFE

Vinícius, pendiente de dos posibles sanciones

El caso de Vinícius es diferente, ya que sus acciones antideportivas no aparecen en el acta al no ser, aparentemente, presenciadas por Gil Manzano. El caso es que el astro brasileño propinó un empujón a Sergi Canós cuando éste hablaba tranquilamente con Lunin. Además, el madridista golpeó a Sergi Benet, del cuerpo de preparadores físicos, protegiéndose acto seguido entre sus compañeros.

Vinícius saliendo del campo tras la tangana final / JM López

Quedó demostrado que él empezo la tangana. No todo quedó ahí, ya que el jugador realizó también unas declaraciones por las que a otros futbolistas como Gayà le sancionaron con cuatro partidos. Vinícius habló para Real Madrid TV tras el encuentro: "Al final no hemos podido (ganar) porque no nos han dejado". Sólo por las declaraciones y atendiendo a la ley, deberían caerle cuatro partidos por sus palabras y otro mínimo de dos por golpear a dos miembros del equipo valencianista. Las declaraciones del jugador del Valencia fueron llevadas a Competición por el Comité Técnico de Árbitros y ahora está por ver si aplican la norma o vuelven a perdonarle una gran sanción como ocurrió el curso pasado en el mismo escenario. Este miércoles, 6 de marzo, saldremos de dudas... y quizá se generen otras.