El Manchester City quiere comprar uno de los clubes más grandes de Argentina

Javier Milei insistió nuevamente en las Sociedades Anónimas Deportivas. En este contexto, el presidente de la República Argentina explicó, según él, cuáles serían los beneficios de implementarlas y qué cambiaría con su eventual llegada, pero, también, reveló qué equipo estaría interesado en desembarcar en Argentina.

"La mejor forma de terminar con la casta en el fútbol argentino es metiendo a la competencia. Nuestro proyecto no implica que no existan los clubes tal como existen hoy, pero da la posibilidad de que existan otras sociedades", aseguró el primer mandatario en diálogo con LN+.

Siguiendo la misma línea, reforzó: "Si estuvieran limpios permitirían que haya competencia, pero como están sucios no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia es que no permiten la competencia. Si estás limpio no te molesta".

Las sociedades anónimas y Milei

Milei / El Diario

Hasta ahora, la mayoría de los clubes argentinos (Talleres, Defensa y Justicia y Godoy Cruz fueron las excepciones en Primera División) se habían manifestado públicamente en contra de las SAD y en defensa de los clubes tal cual están concebidos en la actualidad.

De hecho, el estatuto de la AFA es concreto en este sentido: "Un club es una asociación civil con personería jurídica en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, Libro I, Título II, Capítulo 2, y la autoridad de contralor de la respectiva jurisdicción que ha sido admitida por la Asamblea como miembro de la AFA o de una liga reconocida y con al menos un equipo que participa en una competición".

Esta es una vieja aspiración de Mauricio Macri, expresidente de Argentina y de Boca Juniors. Macri apoyó a Milei en su carrera electoral hacia la Casa Rosada y también dio su respaldo a Andrés Ibarra, el candidato que perdió las últimas elecciones a la presidencia de Boca contra Juan Román Riquelme.