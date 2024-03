Del Nido Benavente dice que su hijo “se aferra a un sueldo de 700.000 euros”

José María Del Nido Benavente continúa su ofensiva contra el actual Consejo de Administración que preside su hijo. Desde hace años, ambos han estado en una lucha por el control del club. Después de la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del lunes pasado, las disputas siguen siendo más intensas que nunca. El expresidente del Sevilla ha participado en el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro esta tarde para demostrar su total desacuerdo con la gestión que llevan a cabo los actuales líderes.

El abogado defiende que toda su familia le apoya, menos su hijo, al que ha dejado como la oveja negra: “Vosotros tenéis imágenes donde no solo salen mis hijos, sino que salen todos los miembros varones de la familia Del Nido que acuden conmigo a la Junta. El que lleva el paso cambiado es él”, ha explicado en Cuatro.

“Del Nido Carrasco se aferra al cargo, a un sueldo de 700.000 euros al año ya todo el beneficio que su puesto le otorga. El primero que sufre soy yo, pero cuando los intereses de uno están por encima de los demás. Estoy en la obligación de defender a los otros cinco” José María Del Nido Benavente

El sevillismo aún no ha decidido si convocará o no una nueva Junta General extraordinaria, tal como anunció en varias ocasiones este lunes. El desarrollo de lo ocurrido en esa reunión continúa y del Nido Benavente ha demostrado su intención de no entregarse.

Un polémico comentario

Del Nido Benavente / Diario de Sevilla

Sin embargo, José María del Nido Benavente se metió en un lío al afirmar que el fútbol se enfoca en los hombres en lugar de las mujeres. Una afirmación que destapó el revuelo en el plato y que incluso Risto Mejide tuvo que cortar: "Vosotros tenéis imágenes donde no solo salen mis hijos, sino que salen todos los miembros varones de la familia Del Nido que acuden conmigo a la Junta. Preguntado por la posición de las mujeres en su familia, dijo al respecto: "El fútbol es más de hombres que de mujeres, no es porque lo diga yo, sino porque con el apellido Del Nido solo hay una socia, mientras...".