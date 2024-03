Mourinho confirma que quiere volver

Apenas han transcurrido unos pocos meses desde la salida de José Mourinho de la Roma. Y 'The Special One' ya ha expresado su deseo de regresar a los banquillos. Aunque no sea esta temporada.

Las declaraciones sobre su futuro

Mourinho levantando la Conference League / UEFA

"No tengo club, soy libre. Pero quiero trabajar, en verano quiero trabajar", dijo Mourinho a periodistas en el Autódromo Internacional del Algarve en Portimão (sur de Portugal).

Mourinho, sin equipo desde su salida del Roma el pasado enero, fue preguntado por los medios locales si se plantearía regresar a la Liga portuguesa -donde entrenó a Benfica, União de Leiria y Oporto-, una posibilidad que no descartó.

"Nunca digas que no, sobre todo en el fútbol", afirmó el exentrenador del Real Madrid y añadió: "Mi vida es el fútbol, puedo entrenar en cualquier sitio y no tengo problemas".

José Mourinho, de 61 años, asistió este domingo al Gran Premio de Portugal de MotoGP y fue quien ondeó la bandera a cuadros al final de la carrera que ganó el español Jorge Martín.