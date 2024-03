El audio que desvela contactos entre Rubiales y la trama de Koldo: " Le voy a contar como está el tema de la sub-21"

Luis Rubiales, Koldo García y Víctor de Aldama protagonizan dos presuntas tramas de corrupción que están presentes en la actulidad española. Y 'El Confidencial' ha desvelado unos audios que ponen en evidencia la relación que existe entre ellos.

El exasesor de José Luis Ábalos accedió a Rubiales para favorecer un negocio de su socio De Aldama, presidente del Zamora C.F. y empresario que hizo fortuna bajo el paraguas del Ministerio de Transportes y Air Europa. En 2019, el empresario quiso ocupar la plaza de la Segunda División B, que había dejado libre el Reus, que tuvo que descender administrativamente por falta de pagos. Y Koldo le favoreció el ascenso a las altas instancias del fútbol.

Tal y como confirman los mensajes que analizó el citado medio, Koldo y Rubiales tenían relación desde, al menos, el verano de 2019. Y es que el 17 de julio de ese mismo año, a las 13:23 horas, el que fuera el máximo mandatario del fútbol español le remitió un audio al asesor de Ábalos.

"Hola, Koldo, amigo. ¿Mira, llamaré ahora al presidente de la Zamora y le explicaré cómo está el tema del Reus y también si me pregunta alguna cosa de la Selección sub-21 o lo que sea, de acuerdo? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas y un mensaje y te llamo después".

Y la respuesta de Koldo García fue inmediata: "Mil gracias", acompañado de varios emoticionos de plegarias.

La clase de mensajes que intercambiaron dejaba claro que no era la primera vez que cruzaban palabras, e incluso, se podría hablar de una relación estrecha. Las puertas de la RFEF estaban abiertas para hacer algún que otro negocio con la selección española. Los partidos de la sub-21 suelen jugarse en campos más pequeños y, casualmente, el campo del Zamora albergó un España-Armenia.

Los mensajes entre Koldo García y Luis Rubiales tenían como objetivo favorecer a Víctor de Aldama para impulsar la Zamora a través de los despachos de la RFEF. Y para el que fuera presidente del organismo era una buena oportunidad para ampliar sus relaciones políticas, y por aquel entonces Koldo era la mano derecha de Ábalos (hombre de confianza de Pedro Sánchez).

Y Rubiales ya mantenía contactos con el presidente del Gobierno con la intención de impulsar la candidatura de España a organizar el Mundial de 2030. Los mensajes analizados, solo 11 meses que Koldo picara en la puerta de Rubiales, el expresidente de la RFEF llamó al presidente del Gobierno para que lo ayudara con su proceso a la reelección.

Finalmente, y pese a la intervención de Koldo García, la plaza del Reus no fue para el Zamora, aunque su relación con Rubiales no se rompió. De hecho, el 2 de diciembre de 2019, Rubiales le envió un mensaje que acredita que el vínculo se alargó en el tiempo: "Koldo, llámame, que despego enseguida. Si no, os llamo yo a las 22:30. Espero que también estéis juntos a esta hora, si no, podemos hacer una llamada a tres. Un abrazo"!