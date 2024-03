El lateral derecho del Real Madrid y jugador de la selección española de fútbol, Dani Carvajal, ha negado este lunes en rueda de prensa que España sea un país racista, si bien ha confirmado que los insultos a Vinicius en el campo sí lo son. "No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo, yo vengo de un barrio de Leganés humilde, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema (…); desgraciadamente gente que va al fútbol a descargar su rabia, cuando parece que a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí", ha explicado. Preguntado por si será capaz de parar a su compañero en el choque amistoso contra Brasil que se jugará este martes en el Bernabéu, Carvajal ha sido muy claro, asegurando que hará todo lo posible, pero que Vinicius tiene "talento" para "desbordar" a cualquiera.