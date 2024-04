FibraValencia patrocinador principal de Inter League

FibraValencia, el operador de fibra y móvil valenciano, sigue volcado al máximo con el deporte de nuestra tierra y en esta ocasión ha unido su marca a Inter League en esta su primera edición de la Copa FibraValencia, el nuevo torneo de fútbol que está en boca de todos los jóvenes valencianos.

Pero ¿qué es Inter League? Es una competición intercolegial de fútbol 5 para jugadores de 12 a 18 años, que acaba de aterrizar en Europa desde Sudamérica, donde ya es el torneo intercolegial más grande e importante de todo el continente. Esta primera Copa FibraValencia se disputará durante los fines de semana desde el 6-7 de abril hasta mediados de junio. Toda la información del torneo la podemos encontrar en la cuenta de Instagram de @interleague.es

La presentación de esta primera edición Inter League Copa FibraValencia ha tenido lugar en una de las tiendas que FibraValencia dispone en la capital. A dicho acto acudió el CEO de FibraValencia Antonio Costa quien se manifestaba encantado de este nuevo patrocinio de la marca “Es larga ya la trayectoria de FibraValencia apoyando al deporte base, femenino y de élite en Valencia, pero en esta ocasión hemos querido dar un paso más y ayudar a fomentar la sana competencia entre los colegios e institutos de nuestra ciudad”. También estuvo presente en el acto de presentación Rodrigo Hernán César, fundador de Inter League, quien aseguró que “Nuestro objetivo no es hacerle la competencia a los clubs, queremos atraer a los jóvenes que les gusta el fútbol y no tienen equipo o juegan poco para que vayan a divertirse con sus amigos. No habrá ninguna presión y ellos serán los protagonistas. Todo esto será posible gracias a patrocinios como el de FibraValencia".

El acto de presentación de esta primera edición Inter League FibraValencia también estuvo acompañado con la presencia de varios capitanes de algunos de los equipos participantes, quienes se mostraban encantados con esta nueva competición que les permitirá practicar su deporte favorito en la ciudad de Valencia.