Malestar de Sergio Ramos en el Sevilla

Tras un regreso emotivo al Sevilla, Sergio Ramos, enfrenta un punto crucial en su carrera. Con ofertas tentadoras de la MLS y Arabia Saudita, busca un último gran contrato, pero el club andaluz lidia actualmente con problemas financieros. El camero busca un proyecto deportivo ambicioso que pueda satisfacer sus aspiraciones y evalúa sus opciones en el mercado de fichajes.

Las posibilidades de SR4

Ramos presentación Sevilla / EFE

La semana pasada, Relevo explicó que su entorno ya estaba analizando posibilidades de cara al mercado de fichajes de verano. Sin embargo, la prioridad del jugador era quedarse en Sevilla. Tres días después, Estadio Deportivo dio una noticia muy distinta argumentando que estaría dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes para firmar un último gran contrato. Recordemos que el verano pasado rechazó a varios equipos, especialmente desde la MLS y en la Saudi Pro League, y esperó mucho tiempo antes de decantarse por el club hispalense.

SR4 y un último gran contrato

El Sevilla cuenta actualmente con problemas económicos en sus arcas. Tras su regreso el verano pasado, el camero hizo un esfuerzo económico muy importante. De hecho, acordó recibir un salario inferior al que se asigna a los nuevos jugadores, es decir, un millón de euros netos. A pesar de su currículum, se encuentra en el segundo nivel salarial del equipo.

Sergio Ramos / EFE

Un gesto apreciado por sus dirigentes pero ahora el defensa y su hermano y agente, René Ramos, exigen un poco más de dinero. Un tema que será sin duda uno de los puntos importantes en esta trama. El clan SR4 y los dirigentes del club andaluz todavía no se han reunido. Seguramente lo harán a final de la temporada, ya que el jugador quiere recuperarse rápidamente y no quiere revivir un mercado de verano largo y difícil tanto para su familia como para él.

Pero llegar a un acuerdo con el Sevilla no será fácil. Debido a los problemas económicos, el club hispalense tendrá que reducir su masa salarial y vender una decena de jugadores este verano para reponer sus arcas. Esto puede llevar tiempo, cosa que no quieren desde el sector más cercano del jugador andaluz.

Prioridad por el proyecto

ED añade que el Sevilla FC, consciente de las cualidades del jugador y de su esfuerzo en el pasado, le ofrecerá, en el mejor de los casos, igualarle el salario. Pero puede que esto no sea suficiente. Los andaluces también tendrán que ofrecerle un proyecto ambicioso e interesante, cosa que no se ha dado esta temporada (14º en Liga). El camero no quiere revivir una temporada en la que su club luche por la salvación. Sergio Ramos es el segundo jugador más utilizado del equipo, se siente bien y cree que tiene nivel para jugar al máximo nivel, ya sea en España o en cualquier otro país.