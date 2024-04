¿Qué pasa con el césped del Bernabéu?

"La verdad es que el estadio ha quedado impresionante. Ahora solo tienen que cuidar la hierba, solo tiene que mejorar esto. El próximo paso del que se tiene que preocupar Florentino es de hacer un buen campo, como el Madrid siempre lo había tenido", respondió Pep Guardiola cuando le preguntaron por el nuevo Santiago Bernabéu, y es que no fue el único que ayer no estuvo contento por el estado del césped. Rodrigo Hernández, pivote del Manchester City, también criticó el verde del estadio blanco: "No estaba bien, sobre todo para nuestra manera de jugar. Nos ha perjudicado. Muchas veces desde arriba no se ve y parece que está bien, pero se levantaba, el balón escupía, no era uniforme…"

Ni los futbolistas, ni el entrenador del conjunto 'sky blue' estuvieron contentos con este aspecto del terreno de juego, y es que el césped lleva siendo uno de los mayores problemas del Real Madrid desde que volvieron a jugar en el Santiago Bernabéu tras las obras. La temporada pasada los merengues reemplazaron el verde hasta en tres ocasiones, según el club, fue a causa del polvo generado por las obras y la falta de luz que llegaba a la hierba. Este curso, ya con las remodelaciones acabadas, los blancos no saben aún por qué su terreno de juego no está como antaño.

En el descanso y al final del encuentro de cuartos de final contra el Manchester City, se pudieron ver operarios intentando arreglar un césped que se levantaba en numerosas zonas del campo e incluso algunos tomaron muestras de la tierra para poder analizarlas.

Ancelotti ya se quejó hace un año

Carlo Ancelotti contestó a las palabras de Guardiola afirmando que ellos están encantados de jugar en su estadio. Pero la hemeroteca no falla, y ha vuelto a salir a la luz unas declaraciones del técnico italiano la temporada pasada cuando mostró su decepción por el estado del césped de su propio estadio. Fue tras una victoria de los blancos en casa ante el Celta de Vigo, ese día, Ancelotti afirmó que: "El campo tienen que mejorar mucho y están trabajando para ello".

Además, según ha informado RELEVO, el vestuario blanco no está para nada satisfecho con la situación de su terreno de juego, y entienden que hace tiempo que resulta dañino para sus intereses. El Real Madrid es un equipo que acostumbra a tener más el balón que sus rivales, por lo que un césped irregular les perjudica de igual manera que perjudicó al Manchester City en la Champions. Según informa el medio, el perjuicio se nota especialmente en las bandas.

El césped retráctil, ¿un beneficio o un problema?

El terreno de juego del estadio Santiago Bernabéu tiene la particularidad de que se puede guardar bajo tierra para poder utilizar el recinto para otros acontecimientos. El césped se guarda en el hipogeo, donde dispone de las últimas tecnologías para su cuidado.

El verde se divide en seis bandejas, de 1.500 kilos cada una y en los últimos encuentros se han podido ver a simple vista las marcas de las seis porciones, algo que no ha pasado desapercibido en las redes sociales y ha causado la burla de los aficionados.

El césped retráctil provocará una gran cantidad de nuevos ingresos al conjunto blanco, se especula que unos 450 millones anuales. El sistema para quitar y poner el verde en seis horas permitirá al conjunto de la capital a organizar muchos eventos en el estadio sin perjudicar al terreno de juego, algo innovador en cualquier club del mundo. Aunque el estado del césped preocupa al club, que incluso ha abierto en Valdebebas, un laboratorio agronómico de 900 metros cuadrados para estudiar y solventar los defectos del sistema.