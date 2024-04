Mourinho podría ser el próximo entrenador del West Ham

José Mourinho podría volver a los banquillos durante la próxima temporada, y podría hacerlo volviendo a la Premier League, con el West Ham. El club valora la posibilidad de que sea el próximo sustituto del actual entrenador, David Moyes.

El contrato de Moyes termina el próximo 30 de junio y, tras las críticas recibidas por su estilo de juego en el partido de Europa League frente el Bayer Leverkusen (2-0), el club londinense está buscando candidatos que puedan ocupar su lugar en la campaña 24/25. Por tanto, el portugués no es el único en la lista del West Ham, sino que también barajan nombres como Lopetegui o Graham Potter, ambos también sin club actualmente.

Sin embargo, Mourinho cuenta con una amplia experiencia en la Premier League con conjuntos como el Chelsea, Manchester United y Tottenham. El club ha puesto el punto de mira en él por su habilidad para obtener buenos resultados, como demostró durante su breve paso por la Roma, aunque aún no se conoce si el portugués aceptará la oferta o no.

Quiere volver

Han transcurrido unos pocos meses desde la salida de José Mourinho de la Roma, y en el medio 'The Special One' expresó su deseo de regresar a los banquillos: "No tengo club, soy libre. Pero quiero trabajar, en verano quiero trabajar", aclaró el portugués. El ex entrenador del Real Madrid, de 61 años, añadió que su vida es el fútbol y que puede entrenar "en cualquier sitio" y sin problemas.

El ex jugador del West Ham, McAvennie, también recalcó en un medio inglés que no sabía si David Moyes quiere quedarse, y aseguró que era un "gran admirador de Mourinho", porque "sabe ganar trofeos" y le "encantaría" que estuviera allí.