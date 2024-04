Vinícius se ríe de Fermín en RRSS

El Real Madrid se llevó el Clásico en un duelo de idas y venidas y al que no le faltó polémica. El gol de Christensen fue un jarro de agua fría para la parroquia madridista, que llegaba al partido con la intención de dejar sentenciada LaLiga y, de paso, complicarle la Supercopa al Barça. Era el minuto seis de partido y hubo que esperar hasta el 18 para que Vinícius empatara desde los once metros. Hubo ocasiones para todos antes del descanso, pero lo mejor estaba por llegar.

Quedaban poco más de 20 minutos para terminar el partido cuando Fermín marcaba el 1-2, adelantando de nuevo a los culés. Ese gol dejaba a los catalanes a cinco puntos de los de Ancelotti en la tabla. El centrocampista andaluz estaba siendo el mejor de los suyos en el segundo acto y ese gol lo quiso celebrar en casa del eterno rival con cierta provocación. El joven talento quería la foto y se subió a la valla publicitaria para posar, con los brazos abiertos en cruz, para fotógrafos y aficionados rivales, que no dudaron en desearle 'buena suerte'. La pose duró poco porque no es un equilibrista, pero podía haber ofrecido la foto del encuentro si no hubiera sido porque Lucas Vázquez marcó el tanto del empate cuatro minutos después y Jude Bellingham el de la remontada en el último suspiro.

El tanto de Fermín pasó a un segundo plano al ser parte del reparto de una, tan dolorosa como polémica, derrota. De todas formas, su gesto molestó a muchos y en redes se lo recordaron tras el partido. Un usuario compartió una foto del de Huelva haciendo su gesto de imitación a Bellingham junta a la que dejó el propio centrocampista inglés tras el 3-2. El comentario, con sorna, fue la clave: "Él creía que era Jude Bellingham". A dicho comentario, que no tardó en hacerse viral, contribuyó el propio Vinícius para reírse del culé añadiendo simplemente un emoticono.

Los tuits de la burla