El Manchester United quiere deshacerse de Jadon Sancho

El Borussia Dortmund se impuso ayer 1-0 al Paris Saint Germain en el Westfalenstadion. El conjunto aurinegro cuajo un gran partido en el que tuvo como protagonista a Jadon Sancho. El extremo británico del conjunto alemán llegó en el mercado invernal en calidad de cedido procedente del Manchester United.

El habilidoso atacante llegó al Borussia Dortmund procedente de la cantera del Manchester City en la temporada 17/18 por la cantidad de 8 millones de euros. En su momento, una cantidad elevada por un jugador que apenas había disputado algún encuentro con el primer equipo. Sin embargo, desde el primer momento Sancho se apoderó de la Bundesliga y formó una delantera letal junto a Marco Reus. Con los germanos consiguió ganar la Pokal en la campaña 20/21 y la Supercopa Alemana en la 19/20.

No obstante, su andadura en Alemania terminó cuando el Manchester United pagó 90 millones por hacerse con los servicios del internacional británico en el verano de 2021. Su travesía en Inglaterra nunca terminó de funcionar y con el paso de los meses su rendimiento disminuyó hasta el punto que Erik Ten Hag lo apartó del equipo.

Vuelta a 'casa'

Tras varios meses entrenando con el filial de los 'red devils'. El Borussia Dortmund se interesó en su exjugador y Sancho volvió a la que fue su casa. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en el caso del canterano 'skyblue' es todo lo contrario. Jadon Sancho ha vuelto con la energía y las ganas necesarias para superarse y escapar del abismo.

El gran rendimiento del extremo ha acaparado las miradas en él. Actualmente, la plataforma de fichajes Transfermarkt tasa al jugador con un valor de 25 millones. Por otra parte, según informa el medio ESPN UK, este nivel no convence al United y mientras siga el técnico holandés no tendrá espacio en la plantilla. En primera instancia, intentarían recuperar lo máximo posible de los 90 millones que pagaron en su día. En caso de no recibir una oferta satisfactoria intentarían una segunda cesión.