El Wrexham de Ryan Reynolds quiere fichar a Gareth Bale

El Wrexham es el tercer club de fútbol más antiguo del mundo y hace poco más de un año fue adquirido por el actor que da vida a 'Deadpool'. Ryan Reynolds se juntó con su socio y también actor Rob McElhenney y abonaron una cantidad cercana a los 2,3 millones de euros para adquirir este histórico club.

Para hacernos una idea, el Wrexham se fundó en 1864, un cuarto de siglo antes de que en España naciera el Recreativo de Huelva, decano nacional. Como ha ocurrido con numerosos clubes originarios, el tiempo no respetó su rango y fueron descendiendo de categorías conforme estas aparecían, campando actualmente en la tercera división del fútbol inglés tras llegar hace tres temporadas cuando estaban en la quinta categoría.

Tras la llegada de los actores de Hollywood en febrero de 2021, el club no logró ascender, aunque terminó segundo en la tabla. Si bien ese verano, 'Deadpool' y su socio agitaron algo más el mercado para crear un equipo de ascenso. No se realizó desembolso por ningún jugador, pero sí se logró convencer con algo más de facilidad a varios futbolistas de categorías superiores. Entre las caras nuevas se encontraba el español Jacob Mendy, nacido en Gambia y todavía en una plantilla más profesionalizada.

Dos ascensos seguidos

El primer objetivo deportivo fue rápidamente conseguido, ya que ganaron el campeonato de la National League, ascendiendo a la League Two, que corresponde a la cuarta categoría. Esta temporada han repetido la gesta, terminando segundos en la tabla y ascendiendo de nuevo, esta vez a la League One. Es como pasar de Tercera RFEF a Primera RFEF en dos temporadas, aunque en el caso británico no son divisiones de grupos, sino de 24 equipos dándolo todo de principio a fin.

Objetivos, Gareth Bale y fichajes de Ryan Reynolds para el Wrexham

Recientemente se ha publicado la posibilidad de que Reynolds convenza a Gareth Bale para incorporarse al equipo. El exmadridista ya está retirado, pero se mantiene en forma y es uno de los tres mejores jugadores de la historia de Gales junto a Ryan Giggs, Mark Hughes, Ian Rush, Ramsey o Toshack. La idea es ofrecerle la posibilidad de jugar en el histórico combinado de su país, conscientes de que Bale es un patriota, pero dejándole la puerta abierta para que juegue a golf todo lo que quiera.

Además de lograr de nuevo el ascenso esta campaña, el hecho de haberlo convertido en el club más mediático de la categoría, ayudará a rentabilizarlo. Uno de los objetivos que tiene el actor a corto plazo pasa por remodelar el vetusto estadio de Racecourse Ground, con capacidad para 15.000 asistentes. Para dar tranquilidad a los aficionados, incluso acordaron un arrendamiento del estadio por 25 años más. Las intenciones a medio plazo pasan por asentarse en League One y poder optar posteriormente a la Championship. Quién sabe si algún día, incluso, pueden soñar con la Premier League.

Lo atractivo del proyecto ha llegado a convencer a jugadores como el internacional escocés Steven Fletcher, que ha colaborado con ocho goles esta campaña en los escasos 1.100 minutos disputados. También convenció al internacional irlandés McClean, quien dotó de gran calidad la banda izquierda. Tras una brutal campaña, el proyecto pasará por seguir atrayendo jugadores veteranos de divisiones superiores para unirse a un equipo liderado por jugadores de buen nivel como el delantero Paul Mullin (24 goles y 8 asistencias) o el mediapunta Elliot Lee (16 goles y 5 asistencias).

Ryan Reynolds y el escudo de su equipo

Por otro lado, ha querido reforzar tanto la cantera como el equipo femenino, al que destinó casi 60.000 euros nada más aterrizar en el Wrexham. Quiere convertir al histórico club en un referente de la zona y, posteriormente, del país de Gales, para así ganar popularidad y empuje para ascender categorías poco a poco. Veremos si se cumple la hoja de ruta de Reynolds. Por el momento, sí.

Serie de TV: Welcome to Wrexham

Son actores y lo que mejor saben hacer es precisamente eso. Una jugada maestra y crearon la serie titulada 'Welcome to Wrexham', todo un éxito, ya que con lo ingresado por la primera temporada ganaron más dinero del invertido en la compra y gestión inicial del club.

Se impusieron a la selección femenina de USA

El Wrexham, cuando todavía estaba en la 5ª inglesa, venció 12-0 a la selección femenina de USA en un amistoso. El combinado galés del actor Ryan Reynolds contó con jugadores veteranos e invitados, como también el cuadro femenino. El partido duró sólo 40 minutos.