Se llama Juan Jávega Hurtado y el pasado fin de semana jugó contra el Buñol en La Pelosa un partido oficial con 50 primaveras a sus espaldas saltando al césped para disputar la segunda parte del encuentro. El pasado 9 de octubre, el que es el futbolista más veterano del fútbol amateur valenciano cumplía medio siglo. Milita esta temporada en el At. Moncadense de Regional Preferente tras vivir una rocambolesca situación el pasado verano que le llevó de estar firmado en el Juventud Barrio del Cristo a recalar en este conjunto recién ascendido a la máxima categoría del fútbol regional, pero curtido en mil batallas Jávega no se lamenta y disfruta del día a día: «Mientras me siga encontrando físicamente bien y mantenga la ilusión, seguiré...».

Es casi una cuestión de cultura deportiva porque aunque Jávega admite que no sabe lo que hará «cuando lo deje», tiene claro que la actividad deportiva no le va a faltar: «Imagino que haré algún deporte y lo que quiero es comprometerme, porque por suerte soy una persona que cumple cuando se compromete». A esa cultura se une un físico privilegiado que, al margen de haberle mantenido durante 30 temporadas consecutivas vistiendo 21 camisetas distintas entre el fútbol regional y Tercera División, es el que la pasada campaña le permitió salvar un auténtico match ball para su carrera deportiva. Un accidente laboral en el mes de junio le ocasionó la fractura de una vértebra y los meses previeron un periodo de baja entre 9 y 12 meses, pero tras tres meses de rehabilitación intensiva a mediados de septiembre ya había sido dado de alta y poco después jugaba ya en liga con el Torre Levante.

Debutó como amateur en el curso 91/92 con el San Marcelino y después vinieron hasta 20 camisetas distintas más: «Nadie pensaba que a los 40 iba a seguir jugando a fútbol y cada año que pasa aquí continúo...». La clave está en el condicional que él mismo menciona cada vez que se le plantea si este va a ser su último año: «Si juego y disfruto, voy a seguir...».